Elena Ribakina tokrat igra proti Rusinji

Elena Ribakina bo odprla dogajanje na osrednjem igrišču in kot četrta nosilka upa, da bo nadaljevala svojo pot do drugega naslova v Wimbledonu. Tekma med Kazahstanko in Rusinjo Ano Kalinskajo bi lahko bila zelo napeta, saj obe igralki veljata za izjemno talentirani in sta pripravljeni storiti vse, da bi zmagali.

Na igrišču številka ena se prav tako obeta izjemno zanimiv dvoboj. Danielle Collins, 11. nosilka turnirja, bo igrala proti Barbori Krejčikovi, ki je postavljena kot 31. nosilka. Collinsova je znana po svoji močni igri in odločnosti, na drugi strani pa je Krejčikova znana po svoji taktični igri in vzdržljivosti.

Osmina finala Elena Rybakina (Kaz, 4) - Anna Kalinskaya (Rus, 17)

Julia Putinceva (Kaz) - Jelena Ostapenko (Lat, 13)

Danielle Collins (ZDA, 11) - Barbora Krejcikova (Češ, 31)

Elina Svitolina (Ukr, 21) - Xinyu Wang (Kit)

