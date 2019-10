Dunajska sramota: domobranska zastava ob imenu Aljaža Bedeneta

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v petek zvečer na Dunaju izgubil četrtfinalni dvoboj turnirja ATP, organizatorji pa so si privoščili velik spodrsljaj. Ob ime najboljšega slovenskega teniškega igralca so najprej dali domobransko zastavo, poroča portal RTV SLO MMC .

Pozneje jih je očitno nekdo opomnil na to, ali pa so sami opazili napako, in domobransko zastavo so le zamenjali s slovensko, navaja portal nacionalne RTV-hiše.

Bedene se je na turnir uvrstil prek kvalifikacij, v četrtfinalu pa ga je s 7:5 in 6:1 ugnal Francoz Gael Monfils.

It's 2019 and @ErsteBankOpen (Vienna ATP) somehow manages to f*** up SLO national flag.



p.s.: Yes, we are neighbour countries#YouHadOneJob pic.twitter.com/5uN7CxUOvj — Marko Hrastar 🇸🇮 (@Markohrastar) October 25, 2019

