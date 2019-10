Francoz previsoka ovira za Bedeneta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju na Dunaju so bili danes na sporedu četrtfinalni dvoboji. Tam je igral tudi Slovenec Aljaž Bedene, ki pa je moral po dveh nitih priznati premoč Francozu Gaelu Monfilsu. V Baslu ni bilo nič od dvoboja dveh velikih prijateljev.

Aljaž Bedene se je v četrtek na teniškem turnirju na Dunaju še drugič v karieri prebil do četrtfinala. V osmini finala je trenutno naš najboljši teniški igralec premagal Francoza Gilles Simona, nekdanjega šestega igralca sveta.

Aljaž se je tudi v četrtfinalu pomeril s francoskim igralcem. Slovenskega teniškega igralca je ustavil Gael Monfils, trenutno 14. igralec sveta, ki je na tem turnirju leta 2008 igral že v finalu. Francoz je bil boljši s 7:5 in 6:1. Za Bedeneta in Monfilsa je bil to šele prvi medsebojni dvoboj.

Federer se je v polfinale prebil brez dvoboja. Foto: Gulliver/Getty Images

Trenutno močan turnir poteka tudi v Baslu, kjer igra tudi Roger Federer. Ta se je v polfinale uvrstil brez dvoboja, potem ko je moral dvoboj odpovedati njegov velik prijatelj Stan Wawrinka.