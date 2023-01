Đokovič se je hitro popravil, da ne jemlje prepovedanih tablet

Mnogi so z zanimanjem spremljali dvoboj osmine finala med Novakom Đokovićem in domačinom Alexom de Minaurjem. Pravzaprav smo gledali enosmerni promet Srba, ki je Avstralca premagal v dobrih dveh urah, izid dvoboja pa je bil 6:2, 6:1, 6:2. Đoković je priznal, da je šlo za njegov najboljši dvoboj v tej sezoni.

"Ne morem reči, da mi je žal, da niste gledali daljšega dvoboja. Res sem si želel, da ga dobim v treh nizih. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo na igrišču. Veliko se dogaja tako na igrišču kot tudi zunaj njega. Začel sem se počutiti bolj sproščeno, bil sem bolj agresiven. Tenis je hiter, dinamičen in v trenutku se lahko kaj spremeni. To je bil moj najboljši dvoboj sezone," je uvodoma dejal peti igralec sveta.

Foto: Reuters

Noga je v redu, a hitro se lahko kaj spremeni

Vse je zanimalo, kaj se dogaja z njegovo poškodovano nogo, saj je v prejšnjih dvobojih večkrat prosil za zdravniško pomoč. Beograjčan je tokrat s svojo izjavo razveselil svoje navijače, saj je dejal, da tokrat v nogi ni čutil nobenih bolečin. Ob tem je požel veliko ovacij.

"Hvala moji ekipi, bogu in vsem, ki so mi pomagali. Nadaljujem in ne želim se prehitro veseliti. V tem dvoboju sem se dobro počutil, ampak vem, da se lahko hitro kaj spremeni. Zadovoljen sem z gibanjem," je razlagal eden najboljših teniških igralcev in ob tem razkril, da je v zadnjih dneh vzel veliko tablet. "Ne, ne, ne jemljem tistih tablet," se je pošalil Đoković in dal vedeti, da mu na kraj pameti ne pride, da bi jemal prepovedane tablete.

"Za bolečino. Z ekipo sem moral najti način, da gremo lahko iz dneva v dan. Ne želim iti v podrobnosti, ampak upam, da bo vse dobro."

Še kako pogreša družino

Tokrat na tribunah ne vidimo njegove žene in otrok. Sta pa v deželi tam spodaj njegova starša, ki ga spodbujata s tribun. V pogovoru na nabito polnem osrednjem igrišču je beseda nanesla tudi na njegovega sina Stefana in hčerko Taro. Tudi Stefan je velik ljubitelj tenisa.

"Pomembno je, da uživa v tem, kar počne. Kot oče želim, da je aktiven. Doma ni odmora. Z njim moram igrati vsak dan. Kdo ve, mogoče se s Stefanom vrneva sem in bova igrala v dvojicah, medtem kot Tare tenis sploh ne zanima. Rada ima balet, gimnastiko. To je deklica, zaradi katere sem prizemljen in skromen. Ona me vsak dan obrne, ko me pogleda. Njen pogled je najlepši, kar sem jih videl. Pogrešam jih," je še povedal Đoković.

Njegov nasprotnik v četrtfinalu bo Rus Andej Rubljev, trenutno peti nosilec turnirja. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 2:1 za Srba.

Novak Đoković ima v Avstraliji veliko srbskih navijačev. Letos so še toliko glasnejši, potem ko lani ni smel igrati.

Haas: Sramota, če Đoković ne bi smel igrati v ZDA Direktor teniškega turnirja v Indian Wellsu Tommy Haas je dejal, da bi bila sramota, če srbski zvezdnik Novak Đoković v tem letu zaradi statusa necepljenega proti novemu koronavirusu ne bi smel igrati na ameriških tleh, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tommy Haas upa, da bi Novak Đoković lahko nastop v Indian Wellsu in Miamiju. Foto: Guliverimage Nekdanji nemški teniški igralec se je v Melbournu odzval na novinarska vprašanja o prepovedi igranja Srba vsaj na prvih dveh mastersih sezone v Indian Wellsu in Miamiju. Ameriške oblasti so namreč do aprila podaljšale prepoved vstopa tujim državljanom v ZDA brez potrdila o cepljenju proti novemu koronavirusu. Zaradi tega je že v letu 2022 Đoković ostal brez nastopov na vseh ameriških turnirjih vključno z OP ZDA v New Yorku. Haas, direktor neuradno "petega grand slama v sezoni", kot se je oprijel vzdevek turnirju v Indian Wellsu, je izrazil upanje, da bodo ZDA sledile zgledu Avstralije. "Sredi aprila naj bi oblasti preklicale omejitve za vstop v ZDA necepljenim tujim državljanom. Lepo bi bilo videti, da bi jih morda preklicali že prej in s tem dovolili Đokoviću nastop v Indian Wellsu in Miamiju," je za televizijsko postajo Channel Nine dejal Haas. Nekdanja številka dve lestvice ATP in trikratni polfinalist OP Avstralije je kot direktor enega najpomembnejših turnirjev v sezoni nezadovoljen, da tam ne smejo nastopati najboljši igralci na svetu. "Jasno je, da si Đoković želi igrati, zato bi mu morali dati priložnost. Upam, da ga bomo lahko videli na teh turnirjih. V mojih očeh bi bila sramota, če zaradi tega ne bi smel igrati ali tekmovati na določenih prizoriščih," je še dodal Haas. Vir: STA

