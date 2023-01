Ali Hrvatica piše avstralsko pravljico?

Hrvatica Donna Vekić je pred svojim največjim uspehom na turnirjih za grand slam. Z uvrstitvijo v četrtfinale bi pri 26 letih dosegla svoj največji uspeh na turnirjih velike četverice. Tokrat bo njena nasprotnica šele 17-letna Čehinja Linda Fruhvirtova, ki sploh prvič igra na OP Avstralije.

Letos sta igralki igrali ekshibicijski dvoboj. Po dveh nizih ga je dobila svetlolasa Hrvatica.

Pravo teniško poslastico lahko prikažeta Belorusinja Arina Sabalenka in Švicarka Belinda Bencic. Obe igralki do zdaj na turnirju še nista oddali niza in obe v deželi "tam spodaj" kažeta dobro formo. Do zdaj sta igrali dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1.

Četrta nosilka turnirja Caroline Garcia bo igrala proti Poljakinji Magdi Linette. Čehinja Karolina Pliškova pa bo igrala proti Kitajki Shuai Zhang.

OP Avstralije, osmina finala (ž): Arina Sabalenka (Blr, 5) – Belinda Bencic (Švi, 12)

Donna Vekić (Hrv) - Linda Fruhvirtova (Češ)

Caroline Garcia (Fra, 4) - Magda Linette (Pol)

Karolina Pliškova (Češ, 30) - Shuai Zhang (Kit, 23)

