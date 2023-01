Konec za prvo nosilko, Azarenka v četrtfinalu prvič po 2016

Prva igralka sveta in lanska zmagovalka Wimbledona sta igrali prvi današnji dvoboj na osrednjem igrišču OP Avstralije. Loparja sta namreč prekrižali Iga Swiatek in Jelena Ribakina, končni rezultat pa je bil presenetljiv, saj se je morala prva igralka sveta že posloviti. Poslovila se je že tudi šele 18-lena Coco Gauff. Se je pa prvič po letu 2016 v četrtfinale Melbourna prebila nekdanja številka 1 lestvice WTA Viktorija Azarenka.

Iga Swiatek se je do osmine finala sprehodila brez kakršnikoli težav. Pravzaprav je pometla s svojimi dozdajšnjimi nasprotnicami. Zelo suverena v svojih dvobojih pa je bila tudi njena nasprotnica v osmini finala Jelena Ribakina, lanska zmagovalka Wimbledona. Pričakovali smo, da bi lahko bil izenačen dvoboj, a ga je presenetljivo dobila Kazahstanka. Končan je bil natanko po uri in pol, končni izid pa je bil 6:4, 6:4.

"Mislim, da sem v pomembnih trenutkih igrala zelo dobro in pri tem se je ustvarila razlika. Zagotovo, ko igraš proti prvi igralki sveta, nimaš kaj izgubiti. Vedela sam, da moram biti agresivna od prve žogice dalje, ker se zelo dobro giblje in se zelo dobro brani," je po zmagi dejala Ribakina.

Iga Swiatek se je morala posloviti že v osmini finala. Foto: Reuters

Za igralki je bil to tudi uradni dvoboj in izid v zmagah je zdaj 1:1. Še prejšnji mesec sta že igrali ekshibicijski dvoboj in je bila po dveh nizih spet boljša trenutno najboljša igralka sveta. Počutila sem se, da sem naredila korak nazaj pri tem, kako pristopiti k takšnim turnirjem. Morda sem si nekoliko premočno želela. Poskusila se bom nekoliko bolj sprostiti," je po porazu sprva povedala Poljakinja. "Čutila sem pritisk in čutila sem, da ne želim izgubiti, namesto da želim zmagati. Torej osnova tega je, da se moram v prihodnjih tednih osredotočiti na to."

Veliko razočaranje je ob porazu doživela 18-letna Američanka Coco Gauff. Foto: Reuters

Na delu je bila že tudi mlada Američanka Coco Gauff, ki je igrala proti Latvijki Jeleni Ostapenko, zmagovalki OP Francije iz leta 2017. Več možnosti za zmago so pripisovali šele 18-letni Gauffovi, a je na koncu po dveh nizih slavila Latvijka (7:5, 6:3).

"Gre za izjemno igralko. Zelo mlada, igra izjemno in se bori do zadnje točke. Ampak nisem imela kaj za izgubiti. Šla sem na igrišče in poskušala pokazati najboljše in se boriti za vsako točko. Res sem vesela te zmage. Morala sem ves čas ostati pozitivna in igrati agresivno, če sem jo želela premagati," je po zmagi povedala 25-letna Latvijka.

Osemindvajsetletna Jessica Pegula je po današnjem porazu Poljakinje Ige Swiatek ter izpadu Tunizijke Ons Jabeur v drugem krogu zdaj najvišje postavljena igralka v žrebu. Danes je v dvoboju proti nekdanji zmagovalki OP Francije Krejčikovi povsem prevladovala, a iz rok izpustila številne priložnosti za odvzem servisa. Teh se je nabralo kar 18, izkoristila pa jih je pet.

Viktorija Azarenka Foto: Reuters "Bila sem kar sproščena, ko pa sem imela milijon priložnosti v peti igri prvega niza in jih nisem izkoristila, sem postala razdražena. Bilo je frustrirajoče, nekaj izbranih besed sem namenila tudi svoji ekipi. Nato sem spravila to iz sebe, se osredotočila in zaigrala mirno. To je nekako del moje osebnosti in tako najbolje igram," je po dvoboju dejala igralka iz Buffala.

V zadnjem dvoboju dneva na osrednjem igrišču Roda Laverja je Belorusinja Viktorija Azarenka premagala Kitajko Lin Zhu s 4:6, 6:1 in 6:4. Pred tem so napredovale Američanka Jessica Pegula, Kazahstanka Jelena Ribakina in Latvijka Jelena Ostapenko.

OP Avstralije, osmine finala (ž): Jelena Ribakina (Kaz, 22) : Iga Swiatek (Pol, 1) 6:4, 6:4

Jelena Ostapenko (Lat, 17) - Coco Gauff (ZDA, 7) 7:5, 6:3

Jessica Pegula (ZDA, 3) – Barbora Krejčikova (Češ, 20) 7:5, 6:2

Viktorija Azarenka (Blr/24) - Lin Zhu (Kit) 4:6, 6:1, 6:4.

