Bo Novak Đoković spreminjal taktiko?

Zdi se, da ima Novak Đoković iz dvoboja v dvoboj vse več težav z levo nogo. Nekateri menijo, da Srb hlini težave, medtem ko so nekateri prepričani, da bo moral spremeniti način igre, če želi priti do konca in osvojiti še deseto zmago na OP Avstralije.

Tokrat mu bo nasproti stal Alex de Minaur, trenutno 24. igralec sveta, ki se je že lani prebil do osmine finala. Kaj lahko 23-letni Avstralec tokrat pokaže v boju proti enemu od najboljših igralcev vseh časov? To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Kako daleč lahko pride 19-letni Danec Holger Rune? Foto: Reuters

Pravo teniško poslastico lahko prikažeta Rus Andrej Rubljov in danski najstnik Holger Rune. "Gre za mladega igralca, ki je zelo nadarjen in nima kaj izgubiti," je o svojem nasprotniku povedal 25-letni Rubljev. Igralca sta do zdaj odigrala en medsebojni dvoboj, dobil ga je šele 19-letni Rune.

Čaka nas zanimiv ameriški dvoboj. Loparja bosta prekrižala Ben Shelton (89.) in J. J. Wolf (67.) Prvi igra sploh prvi turnir zunaj ZDA in se mu je že uspelo uvrstiti v osmino finala turnirja za grand slam.

Roberta Bautisto Aguta, ki je v tretjem krogu domov poslal Andyja Murrayja, v osmini finala čaka Američan Tommy Paul.

OP Avstralije, osmina finala (m): Alex de Minaur (Avs, 22) - Novak Djokovic (Srb, 4)

Andrey Rublev (Rus, 5) - Holger Rune (Dan, 9)

Roberto Bautista Agut (Špa, 24) - Tommy Paul (ZDA)

Ben Shelton (ZDA) - Jeffrey John Wolf (ZDA)

