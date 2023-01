Po šestih letih je naletel na zdravnika, ki mu je dejal, da se lahko poslovi

Andy Murray se je na letošnjem OP Avstralije poslovil v tretjem krogu, a je vseeno požel veliko zanimanja in simpatij ljubiteljev tenisa. Leta 2017 so mu zdravniki napovedali, da ne bo mogel več igrati profesionalnega tenisa, če bo šel na operacijo kolka. Šest let pozneje, po dveh operacijah kolka, še vedno igra na največjih tekmovanjih in zmaguje na več kot peturnih dvobojih. In to proti najboljšim igralcem sveta.

Andy Murray je v treh dvobojih na igrišču preživel več kot 14 ur. Foto: Reuters

Njegova letošnja pot v Melbournu se je končala v soboto, ko ga je v tretjem krogu premagal Španec Roberto Bautista Agut, vendar je imel Murray vseeno turnir, ki si ga velja zapomniti.

Murray in Bautista Agut sta igrala dvoboj, dolg tri ure in pol, a trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v treh dvobojih na igrišču preživel več kot 14 ur. Najprej je premagal 13. nosilca turnirja Mattea Berrettinija. Dvoboj je trajal skoraj pet ur. Še daljši dvoboj, dolg pet ur in 45 minut, pa je igral proti domačinu Thanasiju Kokkinakisu, ki je tudi bil njegov najdaljši dvoboj v karieri. Za igralca, ki so mu napovedali konec kariere, je to nekaj nepredstavljivega.

"Mislim, da smo ta mit v zadnjih petih dneh razblinili. Lahko noč." Foto: Reuters

Kaj je sporočil zdravniku?

Po porazu se je Andy Murray na družbenih omrežjih hudomušno posmehnil osebi, ki mu je leta 2017 povedala konec profesionalnega tenisa.

"Pred dvema dnevoma sem po naključju srečal zdravnika, ki mi je leta 2017 povedal: 'Dobra novica je, da težavo, ki jo imate v kolku, možno rešiti, vendar se ne boste mogli več ukvarjati s profesionalnim športom.' Mislim, da smo ta mit v zadnjih petih dneh razblinili. Lahko noč," je zapisal danes 35-letni Murray.

Štiri leta pozneje smo videli prerojenega Murrayja, ki je brez dvoma pokazal, da se je zdravnik motil. Foto: Reuters

Težka pot in dve operaciji

Po njegovem zelo uspešnem letu 2016, ko je še drugič zmagal Wimbledon, osvojil zlato olimpijsko medaljo in se prvič povzpel na prvo mesto lestvice ATP, so ga vedno bolj začele pestiti težave s poškodbami.

Prihodnje leto je turnir v Wimbledonu končal v četrtfinalu. V drugi polovici sezone se je umaknil za nekaj tednov. Izpustil je tudi OP ZDA, januarja leta 2018 pa je že odšel na prvo operacijo kolka in na lestvici ATP zelo padel, da ni bil uvrščen niti med najboljših 800 igralcev sveta.

Čeprav se je vrnil pred sezono na travi, je izpustil Wimbledon, ker še ni bil 100-odstotno pripravljen. Vrnil se je na severnoameriško turnejo, vendar njegovih težav ni bilo konec. Leta 2019, po porazu v prvem krogu OP Avstralije, so se že mnogi poslovili od njega. Tudi sam je v solzah napovedal, da dvomi, da se bo lahko še kdaj vrnil. Štiri leta pozneje smo videli prerojenega Murrayja, ki je brez dvoma pokazal, da se je zdravnik motil.

