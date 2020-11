Đoković bo moral pokazati nekaj več

Na teniškem finalnem turnirju najboljše osmerice bosta v soboto na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prva bosta na igrišče stopila Novak Đoković in Dominic Thiem, v večernem delu bosta igrala še Daniil Medvedjev in Rafael Nadal.

V Londonu se v soboto obetata dve teniški poslastici, saj se bodo med seboj udarili štirje zares kakovostni igralci.

Foto: Reuters

Bomo gledali še en maratonski dvoboj

V popoldanskem času bosta igrala Novak Đoković in Dominic Thiem. Pravzaprav bomo gledali ponovitev letošnjega finala OP Avstralije. Januarja je bil po štirih nizih boljši srbski teniški igralec, ki v Londonu še ni pokazal svojega najboljšega tenisa. Če bo danes želel premagati Thiema bo moral pokazati boljši tenis kot do zdaj. Obetamo si lahko maratonski dvoboj, saj so bili zadnji trije medsebojni dvoboji tesni. Igralca sta do zdaj igrala 11 medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani prvega igralca sveta (7:4).

Foto: Gulliver/Getty Images

Bo Nadalu uspelo še četrtič premagati neugodnega Rusa?

Zvečer nas čaka še ena teniška poslastica, ko bosta loparje prekrižala Daniil Medvedjev in Rafael Nadal. Medvedjev je edini igralec, ki je v skupinskem delu zmagal vse dvoboje, medtem ko je Rafa dosegel dve zmagi in poraz. Rus trenutno igra vrhunski tenis in ima vse možnosti, da dvigne to lovoriko. Veliko željo po tem ima tudi Rafa, ki v dolgi karieri še ni uspel zmagati na tem turnirju. V medsebojnih dvobojih veliko bolje kaže Majorčanu, ki je dobil vse tri dvoboje.