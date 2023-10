Direktor OP Avstralije s posebno novico razveselil navijače Rafaela Nadala

Španec ni igral od januarja letos, ko si je poškodoval kolk v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije ob porazu proti Mackenzieju McDonaldu.

Sedemintridesetletni Nadal, ki je osvojil 22 turnirjev za grand slam, naj bi bil sprva odsoten osem tednov, junija pa je prestal novo operacijo v kolku.

Informacij direktorja turnirja v Melbournu še ni mogel potrditi Nadalov predstavnik Benito Perez-Barbadillo, ki je za Reuters povedal, da trenutno ne more še ničesar konkretnega povedati o Nadalovem prihajajočem urniku.

The comeback is on. 💪@RafaelNadal will be back in action at the 2024 Australian Open, according to Tennis Australia boss Craig Tiley.



"In talking to him over the last few days he confirmed he will be back."



