Del Potro prihodnje leto upa na vrnitev

Zmagovalec OP ZDA 2009 je imel v dveh letih kar tri operacije kolena, zadnjo marca letos, da bi pozdravil poškodbo s turnirja v Šanghaju. Oktobra 2018 se je namreč poškodoval med dvobojem z Borno Ćorićem.

Del Potro je nato skušal igrati še v prvi polovici leta 2019, njegov zadnji dvoboj je bil v londonskem Queen's Clubu proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu.

"Rad imam izzive. Bodisi teniške bodisi drugačne v življenju. To je brez dvoma moj največji izziv doslej v karieri, ko se spopadam s poškodbo, z bolečinami, vendar še nisem obupal," je dejal 32-letni Argentinec za ESPN.

"Verjamem vase in sem prepričan, da bom ta izziv premagal, da bo nekoč preteklost. Mislim, da je to tudi močno sporočilo mladim, vsem igralcem in ljudem po vsem svetu, da se jim ni treba odpovedati sanjam. Zato tudi vztrajam," je še dejal Del Potro, ki si je na vadbenih igriščih v Flushing Meadowsu, kjer je leta 2018 zaigral tudi v finalu, izmenjal nekaj žogic z nekdaj prvim igralcem sveta, Johnom McEnroejem.

V karieri je Del Potro osvojil 22 turnirjev ATP, ima tudi dve olimpijski medalji - srebro iz Ria 2016 in bron iz Londona 2012.

"Vesel sem, da sem spet na tem prizorišču, še bolj pa, da se počutim bolje in verjamem, da bom naslednje leto tu spet tudi zaigral," je sklenil Del Potro.