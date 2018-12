Hrvati v muzeju predstavljajo največji teniški ponos

Marin Čilić je bil eden izmed osrednjih hrvaških junakov, ki so slovensko sosedo popeljali do naslova zmagovalca Davisovega pokala.

V hrvaškem muzeju za umetnost in obrt bo od 21. decembra na ogled Davisov pokal, ki so ga konec novembra v Lillu osvojili hrvaški teniški igralci po zmagi proti gostiteljem in branilcem naslova iz Francije. V atriju muzeja bo razstavljen do novembra 2019.

Davisov pokal bo razstavljen v muzeju, kjer je bil na ogled tudi leta 2005, ko je hrvaška reprezentanca prvič v svoji zgodovini osvojila prestižni svetovni pokal v najstarejšem ekipnem teniškem tekmovanju. Med prvo razstavo so zabeležili več deset tisoč obiskovalcev.

Z novembrsko zmago v Lillu so hrvaški teniški igralci Marin Čilić, Ivan Dodig, Borna Ćorić, Mate Pavić, Franko Škugor, Viktor Galović in Nikola Mektić na čelu s trenerjem Željkom Krajanom vpisali Hrvaško med deset reprezentanc, ki so več kot enkrat osvojile Davisov pokal v njegovi dolgoletni zgodovini, so zapisali na spletni strani zagrebškega muzeja.

Po zmagi v Franciji je sledila velika slovesnost v hrvaški prestolnici na trgu Bana Jelačića. Foto: Reuters

Kot so dodali, je pokal sestavljen iz treh nadstropjih, na katerih so vpisana imena držav in igralcev, ki so osvojili globalno teniško tekmovanje. Pokal je bil narejen leta 1899 in je stal 400.000 dolarjev. Današnja cena pokala je občutno višja, so še izpostavili.