Ćorić odpovedal Wimbledon, Bedene v uvodnem krogu z Berrettinijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triindvajsetletni in 196 cm visoki Italijan je trenutno na 20. mestu lestvice ATP in bo 17. nosilec bližnjega turnirja v Wimbledonu. V tej sezoni je osvojil turnirja v Budimpešti in Stuttgartu, lani je slavil v Gstaadu.

Bedene bo edini slovenski predstavnik v moškem delu. V ženski posamični konkurenci bodo nastopile Tamara Zidanšek, Polona Hercog, Kaja Juvan in Dalila Jakupović.

Zidanškovo v prvem krogu čaka Kanadčanka Eugenia Bouchard, Hercogovo Slovakinja Viktoria Kužmova, Juvanovo Čehinja Krystina Pliškova, Jakupovićevo pa Belgijka Kirsten Flipkens.

Preberite še: