Bedene v Wimbledonu proti Hrvatu, Zidanškova proti kanadski lepotici

Edini Slovenec na "sveti travi" Bedene, 86. igralec sveta, je proti Ćoriću do zdaj odigral štiri tekme, zmagal je le enkrat. Nazadnje sta se srečala letos v Roland Garrosu, ko je zmagal Hrvat. Bedene je v Wimbledonu prišel najdlje do tretjega kroga, Ćorić do drugega.

Slovenija bo bolj zastopana v ženskem delu turnirja. Zidanškova, Hercogova in Jakupovičeva so si po zaslugi dobrih iger in položaja na lestvici WTA mesto v glavnem delu turnirja zagotovile neposredno, Juvanova pa si je nastop priigrala prek kvalifikacij.

Eugenie Bouchard bo igrala proti naši Tamari Zidanšek. Foto: Guliver/Getty Images

Devetinpetdeseta igralka na lestvici WTA Zidanškova bo v glavnem delu Wimbledona igrala prvič, čaka pa jo težko delo. Bouchardova je leta 2014 igrala v finalu in izgubila, v zadnjih letih pa je precej nazadovala. Zidanškova in Bouchardova se do zdaj še nista pomerili.

Druga najboljša Slovenka Polona Hercog bo uvodoma igrala proti Slovakinji Viktoriji Kužmovi. Mariborčanka je v Wimbledonu prišla najdlje do tretjega kroga, njena tekmica dlje od prvega še ne. Na edinem medsebojnem dvoboju je zmagala Hercogova.

Jakupovičeva bo prvič zaigrala v glavnem delu grand slama na Otoku, Flipkensova je na njem leta 2013 igrala v polfinalu. V dveh medsebojnih obračunih Slovenka še ni okusila slasti zmage.

Kaja Juvan bo v Wimbledonu prvič igrala med posameznicami. Foto: Sportida

Juvanovo čaka Čehinja

Obetavna Juvanova je prvič na turnirju za grand slam igrala na letošnjem Odprtem prvenstvu Francije, a je do mesta v glavnem delu prišla kot srečna poraženka. Nastop v Wimbledonu si je zagotovila s tremi zmagami v kvalifikacijah. Njena tekmica Pliškova je na "sveti travi" najdlje prišla do tretjega kroga.

Štiri igralke med dvojicami

V igri dvojic bo Slovenija imela štiri igralke. Jakupovičeva bo združila moči z Američanko Kaitlyn Christian, igrali bosta proti Japonki Shuko Aoyama in Srbkinji Aleksandri Krunić. Tamara Zidanšek bo igrala skupaj s Švedinjo Rebecco Peterson, njuna prva ovira bo romunska naveza Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru. Katarina Srebotnik in njena partnerica, Hrvatica Darija Jurak, bosta igrali proti Ukrajinki Katerini Kozlovi in Avstralki Arini Rodionovi. Andreja Klepač in njena partnerica, Čehinja Lucie Hradecka, bosta igrali kot 11. nosilki, njuna prva ovira bosta Grkinja Maria Sakkari in Avstralka Ajla Tomljanović.

Srb Novak Đoković bo v prvem krogu igral proti Nemcu Philippu Kohlschreiberju. Foto: Gulliver/Getty Images

In s kom bodo igrali glavni favoriti?

Prvi igralec sveta in lanski zmagovalec v moški konkurenci, Srb Novak Đoković, bo v prvem krogu igral proti Nemcu Philippu Kohlschreiberju. Lanski finalist Wimbledona, Južnoafričan Kevin Anderson, je za tekmeca dobil Francoza Pierre-Huguesa Herberta.

Švicarskemu zvezdniku Rogerju Federerju je današnji žreb namenil Južnoafričana Lloyda Harrisa, španskemu asu Rafaelu Nadalu pa Japonca Yuichija Sugito.

Številka 1 ženske lestvice, Avstralka Ashleigh Barty, bo v prvem krogu igrala proti Kitajki Saisai Zheng, drugo igralko sveta, Japonko Naomi Osako, čaka Kazahstanka Julija Putinceva, večkratno zmagovalko turnirjev za grand slam, Američanko Sereno Williams, pa Italijanka Giulia Gatto-Monticone.