Srbski najstnik in Italijan do prvega finala ATP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški igralec 19-letni Miomir Kecmanović se je po zmagi nad tretjim nosilcem Avstralcem Jordanom Thompsonom s 6:7 (5), 7:6 (5) in 7:6 (1) uvrstil v veliki finale turnirja ATP v turški Antalyji z nagradnim skladom 445.690 evrov. Njegov finalni tekmec je 24-letni Italijan Lorenzo Sonego, ki je izločil četrtega nosilca Španca Pabla Carrena.

Drugi finalist je bil znan šele danes, potem ko je bil dvoboj med Italijanom in Špancem v petek prekinjen zaradi dežja. Po prekinitvi Sonego ni izpustil priložnosti in je premagal papirnatega favorita brez izgubljenega niza.

Za oba, Kecmanovića in Sonega, ki imata že nekaj nastopov na nižje rangiranih turnirjih ATP-challenger in ITF-futures, bo to prvi nastop v finalu katerega od turnirjev ATP z nagradnim skladom večjim od 150.000 evrov.

Antalya, ATP (445.690 evrov), polfinale: Miomir Kecmanović (Srb) : Jordan Thompson (Avs/3) 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (1);

Lorenzo Sonego (Ita) : Pablo Carreno (Špa/4) 6:3, 7:6 (2).

Preberite še: