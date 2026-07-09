Coco Gauff lovi prvi wimbledonski finale

V Wimbledonu sta danes na sporedu dva polfinalna dvoboja, ki obetata vrhunski tenis. Coco Gauff bo lovila svoj prvi finale na sveti travi proti Karolini Muchovi, v drugem polfinalu pa se bosta pomerili Marta Kostjuk in Linda Noskova.

V prvem polfinalu bo Gauff poskušala nadaljevati zmagoviti niz. Američanka do polfinala ni imela lahkega dela, saj je morala na štirih dvobojih odigrati tri nize. Muchova je ob tem zelo neugodna igralka na travi. Izid v medsebojnih dvobojih je 6:1 za Američanko.

Nastopila bo tudi zelo dobro razpoložena Marta Kostjuk, ki je v zadnjem obdobju dobila kar 21 od 22 dvobojev. Tokrat bo igrala proti Lindi Noskovi, ki je letos na travi zbrala deset zmag na enajstih dvobojih. Obeta se izenačen dvoboj.

Wimbledon, polfinale:

Karolina Muchova (Češ, 10) - Coco Gauff (ZDA, 7)

Marta Kostjuk (Ukr, 12) - Linda Noskova (Češ, 9)

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