Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
9. 7. 2026,
13.29

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026

Četrtek, 9. 7. 2026, 13.29

8 minut

Wimbledon (WTA), 11. dan

Coco Gauff lovi prvi wimbledonski finale

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Coco Gauff | Coco Gauff bo lovila svoj prvi finale na sveti travi. | Foto Guliverimage

Coco Gauff bo lovila svoj prvi finale na sveti travi.

Foto: Guliverimage

Enajsti dan teniškega turnirja v Wimbledonu bo v posamični konkurenci žensko obarvan. Na sporedu bosta dva polfinalna dvoboja v ženski konkurenci.

V Wimbledonu sta danes na sporedu dva polfinalna dvoboja, ki obetata vrhunski tenis. Coco Gauff bo lovila svoj prvi finale na sveti travi proti Karolini Muchovi, v drugem polfinalu pa se bosta pomerili Marta Kostjuk in Linda Noskova.

V prvem polfinalu bo Gauff poskušala nadaljevati zmagoviti niz. Američanka do polfinala ni imela lahkega dela, saj je morala na štirih dvobojih odigrati tri nize. Muchova je ob tem zelo neugodna igralka na travi. Izid v medsebojnih dvobojih je 6:1 za Američanko.

Nastopila bo tudi zelo dobro razpoložena Marta Kostjuk, ki je v zadnjem obdobju dobila kar 21 od 22 dvobojev. Tokrat bo igrala proti Lindi Noskovi, ki je letos na travi zbrala deset zmag na enajstih dvobojih. Obeta se izenačen dvoboj.

Wimbledon, polfinale:
Karolina Muchova (Češ, 10) - Coco Gauff (ZDA, 7)
Marta Kostjuk (Ukr, 12) - Linda Noskova (Češ, 9)

Preberite še:

Martta Kostjuk_thumb
Sportal Ostre besede Ukrajinke in sporočilo ruskim športnicam #video
Jelena Đoković
Sportal Zapis Đokovićeve žene, ki odmeva
Linda Noskova
Sportal Čehi bodo imeli v polfinalu Wimbledona dve predstavnici
Wimbledon Wimbledon 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.