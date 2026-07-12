Na Touru z odkrušenim zobom: nenavadna nezgoda Seppa Kussa #video

Ameriški kolesar Sepp Kuss je konec tedna na Dirki po Franciji pritegnil pozornost iz precej nenavadnega razloga. Na petkovem startu se je pojavil z vidno odkrušenim sprednjim zobom, čeprav na njegovem obrazu ni bilo nobenih sledi padca, ran ali drugih poškodb. Kaj se je torej zgodilo?

Kussov spremenjeni nasmeh je v svojem dnevnem videoblogu izpostavil tudi njegov moštveni kolega Victor Campenaerts. Američan je vse skupaj sprejel z nasmehom in se pošalil, da včasih "krogla ugrizne nazaj". Dodal je še, da bo zaradi manjkajočega dela zoba morda deležen vsaj kakšne prošnje za intervju manj.

Portal Velo je pozneje poročal, da so pri ekipi Visma | Lease a Bike padec izključili kot vzrok poškodbe. Po pojasnilu moštva se je Kussu med etapo čez sloviti Col du Tourmalet sprostila zobna krona, ki jo je imel nameščeno po starejši poškodbi. To se je zgodilo v trenutku, ko je pil iz bidona.

Podobna nevšečnost se je predlani tik pred začetkom Dirke po Španiji zgodila tudi Primožu Rogliču. Slovenski zvezdnik je takrat izgubil zob in moral na nenačrtovan obisk pri zobozdravniku.

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