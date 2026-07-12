Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
12. 7. 2026,
11.15

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Sepp Kuss zobozdravnik Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Nedelja, 12. 7. 2026, 11.15

1 ura, 6 minut

Na Touru z odkrušenim zobom: nenavadna nezgoda Seppa Kussa #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Sepp Kuss | Sepp Kuss je v etapi čez Tourmalet ostal brez dela sprednjega zoba. Ni bil kriv padec, ampak pitj z bidona, pri čemer se je sprostila zobna krona, ki jo j imel nameščeno po starejši poškodbi. | Foto Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Sepp Kuss je v etapi čez Tourmalet ostal brez dela sprednjega zoba. Ni bil kriv padec, ampak pitj z bidona, pri čemer se je sprostila zobna krona, ki jo j imel nameščeno po starejši poškodbi.

Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Ameriški kolesar Sepp Kuss je konec tedna na Dirki po Franciji pritegnil pozornost iz precej nenavadnega razloga. Na petkovem startu se je pojavil z vidno odkrušenim sprednjim zobom, čeprav na njegovem obrazu ni bilo nobenih sledi padca, ran ali drugih poškodb. Kaj se je torej zgodilo?

Kussov spremenjeni nasmeh je v svojem dnevnem videoblogu izpostavil tudi njegov moštveni kolega Victor Campenaerts. Američan je vse skupaj sprejel z nasmehom in se pošalil, da včasih "krogla ugrizne nazaj". Dodal je še, da bo zaradi manjkajočega dela zoba morda deležen vsaj kakšne prošnje za intervju manj.

Portal Velo je pozneje poročal, da so pri ekipi Visma | Lease a Bike padec izključili kot vzrok poškodbe. Po pojasnilu moštva se je Kussu med etapo čez sloviti Col du Tourmalet sprostila zobna krona, ki jo je imel nameščeno po starejši poškodbi. To se je zgodilo v trenutku, ko je pil iz bidona.

Podobna nevšečnost se je predlani tik pred začetkom Dirke po Španiji zgodila tudi Primožu Rogliču. Slovenski zvezdnik je takrat izgubil zob in moral na nenačrtovan obisk pri zobozdravniku.

Preberite še:

Tadej Pogačar, TdF 26, vročina
Sportal Izredne razmere v Franciji, deveta etapa Toura skrajšana
Jasper, thumb
Sportal Philipsen besen po novem razočaranju na Touru: posnetek razkriva vse #video
Škoda Peaq Tour de France
Avtomoto Direktor Toura se vozi v avtomobilu, kakršnega ne more kupiti nihče
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar in favoriti sklenili dogovor, zaradi katerega je Tour varnejši
Tim Merlier TdF 2026
Sportal Pogumni belgijski ubežnik stopnjeval napetost, na koncu pa zmaga Tima Merlierja

Sepp Kuss zobozdravnik Dirka po Franciji Tour de France Tour de France
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.