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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
11.14

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek
potresni sunek Šentjernej

Nedelja, 12. 7. 2026, 11.14

1 ura, 35 minut

Šibek potresni sunek v bližini Šentjerneja

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Šentjernej

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10.37 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 87 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v Šentjerneju.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Šentjerneja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

potresni sunek Šentjernej
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