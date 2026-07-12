Hollywoodska zvezdnica in nekdanja manekenka Brooke Shields je te dni obiskala Hrvaško. Med drugim se je ustavila v narodnem parku Krka, kjer je bosa pozirala pred slapom, obiskala pa je tudi bližnjo turistično kmetijo.

Da je 61-letna ameriška igralka na Hrvaškem, ni razkrila sama, temveč so njeno fotografijo objavili na uradnem profilu Narodnega parka Krka na Instagramu. Na njej Shields v sproščenih poletnih oblačilih in bosa pozira pred enim od slapov.

Predstavniki parka nad obiskom niso skrivali navdušenja. Ob fotografiji so zapisali, da jih je prihod "edine in neponovljive Brooke Shields" povsem navdušil.

Ustavila se je tudi na kmečkem turizmu

Hrvaški medij Slobodna Dalmacija je že pred tem poročal, da je Shields obiskala Roški slap in Agroturizem Kristijan, kjer jo je gostil gostinec in kantavtor Ante Skelin.

Skelin je na Facebooku objavil skupno fotografijo z igralko, ob njej pa zapisal: "Čudovita in edinstvena. Uresničitev otroških sanj." Po poročanju hrvaškega medija je ameriška gostja med obiskom spoznavala tudi tradicionalno dalmatinsko kulinariko.

Kmečki turizem stoji v bližini Roškega slapu, obiskovalcem pa v starem družinskem mlinu ponujajo tradicionalne dalmatinske jedi. Gostili naj bi že več svetovno znanih osebnosti, med njimi teniškega zvezdnika Rogerja Federerja, nekdanjega košarkarja Michaela Jordana in monaškega kneza Alberta II.

Zaslovela že kot najstnica

Shields je bila pred kamerami praktično vse življenje, saj je kot model začela delati že v otroštvu. Mednarodno prepoznavnost je dosegla z vlogami v filmih Lepa punčka (Pretty Baby), Modra laguna (The Blue Lagoon) in Neskončna ljubezen (Endless Love), ob filmski karieri pa je postala tudi eno najbolj prepoznavnih imen modne industrije. Pozornost je med drugim pritegnila z odmevno oglaševalsko kampanjo za kavbojke Calvin Klein iz leta 1980.

Pozneje je nastopala v številnih filmih in televizijskih serijah. V zadnjih letih je javno spregovorila tudi o odraščanju pred kamerami, pritiskih zgodnje slave in položaju žensk v zabavni industriji.