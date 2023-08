Grk Stefanos Cicipas je zmagovalec turnirja ATP v mehiškem Los Cabosu z nagradnim skladom 775.877 evrov. Trenutno peti igralec na mednarodni jakostni teniški lestvici je v finalu po uri in 27 minutah premagal Avstralca Alexa De Minaura s 6:3 in 6:4.

Za 24-letnega Grka je to jubilejna deseta zmaga na turnirjih ATP in prva v tem letu. Pred tem je po dvakrat slavil v Monte Carlu in Marseillu, po enkrat pa v Palmi de Mallorci, Lyonu, Torinu, Estorillu in Stockholmu.

* Izid:

- Los Cabos, ATP (775.877 evrov):

- finale:

Stefanos Cicipas (Grč/1) - Alex De Minaur (Avs/5) 6:3, 6:4.

