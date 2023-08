Novak Đoković se je zapustil #video

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je trenutno v Črni Gori, kjer se vneto pripravlja na nadaljevanje sezone. Tam sta z njim kondicijski trener Marco Panichi in njegov brat Marko Đoković. Beograjčana so ujeli, kako dela za kondicijo. Mnogi pa so opazili, da se je drugi igralec sveta "zapustil", potem ko si je pustil brado.

Srbski teniški zvezdnik se namreč pripravlja na OP ZDA, zadnji turnir za grand slam, kjer si želi osvojiti še 24. lovoriko za grand slam. Pred tem bo igral turnir serije masters v Cincinnatiju, ki mu bo služil kot pripravljalni turnir za New York.

Šestintridesetletni teniški igralec je v letošnji sezoni osvojil tri turnirje, od tega dva za grand slam (OP Avstralije in OP Francije). Nazadnje smo ga lahko spremljali v Wimbledonu, ko se je prebil do finala, tam pa ga je nekoliko presenetljivo po petih nizih premagal Carlos Alcaraz.

Paparazzi got in the 🏊‍♂️ to catch a glimpse at @DjokerNole post-practice today in 😉 pic.twitter.com/N54dnNkv5B — TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) August 3, 2023

