Rogerju Federerju je odleglo

Roger Federer, ki je športno kariero končal pred dobrim letom, velja za enega najbolj prepoznavnih teniških igralcev. Verjetno še noben igralec ni bil tako priljubljen kot on in verjetno še nekaj časa ne bo. Marsikateri ljubitelj tenisa je obžaloval njegovo neizbežno upokojitev.

Roger Federer po svojem zadnjem dvoboju ni mogel zadrževati solz. Foto: Reuters

Slovo je najtežje za samega športnika. Podobno je bilo tudi pri legendarnem Švicarju, ki je zadnji dvoboj odigral v Londonu. Baselčan je razkril, da je bila športna upokojitev težka, a ne tako zelo, kot si nekateri mislijo. Pri tem so mu nekoliko pomagale pandemija covid-19 in poškodbe, s katerimi se je spopadal v zadnjih letih kariere.

"Življenje brez dvobojev, brez navijačev in urnika, ki me je spremljal 25 let, je vsekakor nekaj, za kar nisem vedel, kako bi sprejel. Ampak dobra ali slaba stran covida in operacija mojega kolena sta pripomogli k temu, da se je vse skupaj začelo upočasnjevati. Torej ni bilo tako, da bi odigral sto dvobojev, potem pa, bum, konec," je povedal danes 41-letni Federer.

Roger Federer je letos v Wimbledon prišel kot gledalec. Foto: Guliverimage

Vesel sem, da sem se upokojil

V enem izmed zadnjih intervjujev za New York Times je Federer priznal, da je upokojitev zanj pomenila olajšanje. Na koncu je bil vesel, da je lopar postavil v kot. V športni karieri je dosegel vse, zato je bil s to odločitvijo pomirjen. Že takoj za tem so sledili novi življenjski izzivi.

"Odleglo mi je in vesel sem, da sem se upokojil. Končalo se je na najboljši mogoč način – na Laverjevem pokalu. Bil sem obdan s svojimi največjimi rivali, tam so bili moja družina in moji prijatelji."

Danes velja za enega najboljših teniških igralcev

Roger Federer danes velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov. V karieri je osvojil dvajset turnirjev za grand slam, kar je tretji največji uspeh v zgodovini tega športa. Skupno je v karieri osvojil 103 turnirske lovorike. Samo s turnirskimi nagradami je zaslužil 120 milijonov evrov, še veliko več pa s sponzorskimi pogodbami.

Preberite še: