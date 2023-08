Japonec v Washingtonu presenetil Kanadčana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden se najboljši teniški igralci na svetu potegujejo za turnirske lovorike v ZDA, Mehiki in Avstriji, dekleta pa so na delu v ZDA in na Češkem. V Washingtonu je v 2. krogu izpadel tretji nosilec Felix Auger-Aliassime. Kanadčana je v dveh nizih, oba sta se končala po podaljšani igri, izločil Japonec Yosuke Watanuki.