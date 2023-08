Pretresljiv prizor s turnirja v ZDA #video

Yibing Wu was leading Watanuki 4-1, but collapsed in Washington.



He was forced to retire from the match.



This is something you never want to see.



Send him your prayers. 🙏🏼



pic.twitter.com/WHOEbG9cWw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2023

Na turnirju ATP v Washingtonu so tamkajšnji ljubitelji tenisa videli pretresljiv prizor, ko se je kitajski teniški igralec Yibing Wu sprva opotekal, nato pa zgrudil na igrišču. Wu je bil zaradi tega prisiljen predati dvoboj, čeprav je v prvem nizu proti Japoncu Yosuki Watanuki vodil že s 4:1.

Trenutno so v Washingtonu poletne temperature in verjetno je bil to eden od vzrokov, da je trenutno 90. igralca sveta obšla slabost. Po končani peti igri se je sprva opotekal, nato pa padel čez stol. Že naslednji trenutek je bilo ob njem osebje, ki je nesrečnemu 23-letnemu teniškemu igralcu pomagalo. Mnogi so mu zaželeli čimprejšnje okrevanje.

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.



#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk — Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2023

Podobne težave je imel že v Wimbledonu

Organizatorji turnirja so pozneje sporočili, da je Wu dvoboj predal zaradi bolezni. To je bil za Kitajca v enem mesecu že drugi podoben pripetljaj, saj je zdravniško pomoč potreboval že v uvodnem krogu turnirja v Wimbledonu, ko je igral proti Američanu Francesu Tiafoeju. Takrat se je zdravniški odmor zavlekel za 15 minut, zdravniki pa so mu dovolili nadaljevati dvoboj, v katerem je izgubil po treh nizih.

Pozneje je razkril, da je imel prebavne motnje. "Nekaj je bilo narobe s hrano, ki sem jo sinoči jedel. Počutil sem se, kot da izgubljam zavest. Po zdravniški pomoči sem se počutil bolje, ampak je še vedno vplivalo na moje dihanje. Pozneje bom šel na pregled," je po dvoboju v Londonu dejal Wu.

Yibing Wu je bil do zdaj najvišje uvrščen na 54. mesto svetovne lestvice ATP. Foto: Guliverimage

Piše zgodovino kitajskega moškega tenisa

Yibing Wu na Kitajskem velja za zvezdnika, saj piše zgodovino kitajskega moškega tenisa. Letos februarja je zmagal na turnirju v Dallasu in postal prvi Kitajec, ki mi je uspel takšen podvig. Njegova najvišja uvrstitev je bila 54. mesto, kar je prav tako rekord za kitajski moški tenis.

