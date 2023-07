Na velikih tekmovanjih velikokrat vidimo, kako se Novak Đoković med dvoboji znese nad svojo ekipo in jim zabrusi marsikatero kletvico. Seveda, te stvari ne ostanejo neopažene v medijih in se posledično tudi veliko piše o njih. Ivanišević je v intervjuju za Jutarnji list spregovoril tudi o tem.

"To so neumnosti. Kot prvič, jaz polovico tega ne slišim. To so velika igrišča, občinstvo kriči in ne sliši se. Mene to ne moti, to so čustva in treba jih je dati ven. Nenehno pišejo, da je spet kričal, spet to, spet ono ... O tem sva se neštetokrat pogovarjala in s tem sploh ni težav. Tudi sam sem bil igralec. Včasih je težko v dveh sekundah povedati kakšno tehnično stvar. Pomembno je, da on igra čim bolje."

"Še vedno sem malo v šoku od tistega finala." Foto: Guliverimage

Še vedno je v šoku

Še dovolj sveža je zgodba z letošnjega Wimbledona, ko je Novak Đoković po petih nizih izgubil proti Carlosu Alcarazu in šokiral teniški svet. Srb je bil namreč v tem dvoboju favorit. Tega poraza prav tako še ni pozabil 51-letni Dalmatinec.

"Še vedno sem malo v šoku od tistega finala. Vse je (Novak op. p.) povedal v svojem govoru po dvoboju. Nekatere finalne dvoboje bi moral izgubiti, pa jih je dobil. Nekatere bi moral dobiti, pa je izgubil. Na koncu je imel Novak veliko priložnosti, ki jih ni izkoristil. Alcaraz je igral bolj hrabro in odločno, ko je bilo to potrebno. Tisti dan je bil boljši in zmagal dvoboj."

Ivanišević za šele 20-letnega Španca pravi, da je izjemen igralec in da je pravi čudež. Predvsem se mu zdi neverjetno, da se Alcaraz smeji tudi takrat, ko izgubi. Ko so ga vprašali, kdo lahko dejansko ogrozi Novaka Đokovića, jim je ta odgovoril: "Vsa čast vsem, ampak samo en igralec ga lahko premaga. To je Carlos Alcaraz."

Goran Ivanišević in njegov sin Emanuel, ki gre po stopinjah svojega očeta. Foto: Guliverimage

Kaj pravi o svojem sinu?

Na igriščih teniškega centra v Umagu je bilo moč videti tudi njegovega 15-letnega sina Emanuela, ki se resno ukvarja s tenisom. V zadnjem tednu je lahko ogreval nekatere najboljše igralce in si s tem nabiral velike izkušnje.

"Tega se ne da kupiti ali plačati. To so pomembne izkušnje, sploh če ogreva igralca, kot je Sonego (Lorenzo Sonego op. p.). To je povsem druga raven, ampak to je zanj izjemno pomembno. Da bi meni to nekdo omogočil, ko sem imel 15 let … Zanj je to fenomenalno, rojen je 2007 in to je velika izkušnja. Zelo uživa tukaj in rad ima to," je razlagal Ivanišević. Ali vidi kakšne podobnosti med njima?

"Težko je reči, to so različne zgodbe. To so stoletja, ogromne razlike v letih in v vsem, kar je tehnologija dala športu. Vidim, da raste in da je površen (smeh op. p.). Vsaka noga gre v svojo smer. Tudi sam sem imel težave s tem, tudi on jih bo imel, ampak za to obstajajo treningi."

Foto: Guliverimage

Goran je tudi zmagovalec nepozabnega Wimbledona iz leta 2001, zato je danes še vedno zelo priljubljen med teniškimi navdušenci. Čim se je pojavil na igriščih v Umagu, so ga prosili za avtogram ali fotografijo.

"Ne moti me. Lepo je, da se ljudje sploh spomnijo mojih dvobojev. Veliko starejših pristopi k meni, medtem ko mladi malo manj. Spomnijo se Wimbledona, spominjajo se pomembnih trenutkov. V petek sem z otroki nekaj časa preživel na igrišču. Užival sem. Otrokom to veliko pomeni, a ostati 10 ali 15 minut dlje, podpisati se, odigrati z njimi, to ni nobena težava. Zagotovo jim bo ostalo v spominu."

