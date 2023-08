Kako resno mislijo?

Konec junija je teniška igralka Caroline Wozniacki sporočila, da se vrača na teniško turnejo. Za mnoge je bila ta novica veliko presenečenje, medtem ko drugi niso bili prav presenečeni. Vse pogosteje vidimo, kako se teniške zvezdnice upokojijo, a ne zdržijo dolgo in se vrnejo na turnejo.

"V teh treh letih, ko sem bila odsotna, sem čas preživela z družino. Postala sem mama in imam dva čudovita otroka, zato sem zelo hvaležna. A še vedno imam cilje, ki jih želim doseči. Otrokom želim pokazati, da lahko slediš svojim sanjam, ne glede na leta ali vlogo. Kot družina smo se odločili, da je čas. Spet bom igrala in komaj čakam," je konec junija na družbena omrežja zapisala Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki bomo videli tudi v New Yorku na OP ZDA

Danka Caroline Wozniacki je po vrnitvi na teniška igrišča prejela posebni povabili za nastop na odprtem prvenstvu ZDA ter največjem kanadskem turnirju na trdi podlagi, ki bo letos v Montrealu.

Wozniackijeva je v karieri s turnirskimi nagradami zaslužila več kot 32 milijonov evrov. Doslej je zbrala 30 turnirskih naslovov, najvišje na lestvici WTA pa je bila povsem na vrhu, in sicer oktobra 2010. Številko ena je zasedala 71 tednov.

Martina Hingis se je tudi uspešno vrnila po upokojitvi. Foto: Guliverimage/Getty Images

Mnoge športnice in športniki, ki se upokojijo, verjetno mislijo, da se ne bodo nikoli več vrnili in se posvetili profesionalnemu športu. A veliko jih pozneje sprevidi, kako dobro službo so imeli in da imajo še vseeno nekaj časa, da se vrnejo v profesionalni šport. Nič drugače ni pri tenisu.

Danes 33-letna Danka še zdaleč ni bila edina, ki si je premislila in znova začela trenirati. Če se ozremo v preteklost, je bilo kar nekaj takih, ki so bile prve igralke sveta. Med njimi so legendarna Margaret Court, Martina Navratilova, za njima sledijo še Martina Hingis, Justine Henin, Kim Clijsters, nazadnje pa še Caroline Wozniacki. Ali se lahko povsem upravičeno vprašamo, kdaj se bo vrnila Avstralka Ash Barty, ki je kariero končala z zmago na lanskem OP Avstralije?

Ana Ivanović se ni nikoli vrnila. Nekdanja srbska igralka ima danes tri otroke. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nekatere se nikoli niso vrnile

Bile so tudi igralke, ki so se za vedno poslovile od profesionalnega tenisa in bile bolj prepričane v svojo odločitev. Ena izmed njih je bila Chris Evert, danes strokovna komentatorka. "Imela sem 34 let in bila sem izgorela. Vedela sem, da sem ne bom vrnila. Imela sem prvega otroka in to je bilo to."

Za primer si lahko vzamemo tudi Angelique Kerber, trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam in prav tako nekdanjo prvo igralko sveta. Nemka se je odločila, da se ne bo uradno upokojila, kot sta to storili Martina Hingis in Caroline Wozniacki. Pri 35-letni Kerberjevi je malo verjetno, da se bo še kdaj vrnila in da bo kot novopečena mama igrala tenis na najvišji ravni. Verjetno se bo nekega dne vendarle uradno upokojila. Prav tako se je za vedno umaknila tudi Ana Ivanović, nekdanja prva igralka sveta iz Srbije, ki ima danes že tri otroke.

Wozniacki je leta 2020 dejala, da je razlog za njeno športno upokojitev revmatoidni artritis. Foto: Guliverimage/Getty Images

Razlog za upokojitev so po navadi tudi poškodbe in kronične bolezni. Wozniacki je leta 2020 dejala, da je razlog za njeno športno upokojitev revmatoidni artritis. Mesec po zadnjem dvoboju se je poročila, leto za tem pa dobila prvega otroka. Pred časom je za revijo Vouge je dejala, da je daljši premor pri njej naredil čudež in da so njene težave danes obvladljive.

Z varstvom otrok najboljše igralke nimajo težav

Mnoge mlade igralke že v mladih letih zaslužijo dovolj denarja za brezskrbno življenje. Nekatere izmed njih se umaknejo, ko je pritisk prevelik in potrebujejo odmor. Mnoge si zaželijo družine, a očitno je klic profesionalnega tenisa tako močan, da si želijo vrniti.

Če si povprečne teniške igralke ne morejo privoščiti varstva otrok, pri igralkah, ki so zaslužile visoke zneske, s tem ni težav. Ti si lahko privoščijo eno ali več varušk in si privoščijo dovolj hotelskih sob, da imajo tudi dovolj zasebnosti in časa za počitek.

Viktorija Azarenka s svojim sinom potuje po teniški turneji. Foto: Guliverimage

Turneja je skozi leta postala bolj prijazna tudi do igralk. Nekaj zaslug ima tudi tako imenovano pravilo Terry Holladay iz leta 1984. Ta dopušča, da lahko igralke igrajo v glavnem delu šestih turnirjev, če se vrnejo leto dni po rojstvu otroka.

Terry Holladay, nekdanja ameriška teniška igralka, ki je bila najviše uvrščena na 39. mesto, se je bila zaradi finančne situacije prisiljena vrniti na turnejo. Ta je nedavno dejala, da takrat ni bilo toliko poskrbljeno za varstvo otrok, kot vidimo danes. Njej so pomagale igralke paziti na njeno hčer, a so ravno tako imele svoje dvoboje. "Morala sem hoditi okoli in prositi ljudi. Bilo je zelo stresno," je povedala Terry Holladay, ki je s hčerko potovala polnih pet let, dokler ni šla v vrtec. Njeno življenje je bilo po tem bolj ustaljeno. Športno se je upokojila in se ni več vrnila na turnejo.

