Zaradi Đokovića bi se skoraj stepel

Novak Đoković pogosto na svojevrsten način komunicira z občinstvom. Tudi s tistimi, ki so proti njemu.

Novak Đoković pogosto na svojevrsten način komunicira z občinstvom. Tudi s tistimi, ki so proti njemu. Foto: Guliverimage

Srbski nogometni zvezdnik Aleksandar Mitrović je eden izmed velikih navijačev Novaka Đokovića. Tako strasten, da bi se bil zanj pripravljen tudi stepsti. In pred časom ni veliko manjkalo, da bi zapele pesti.

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ima po svetu in doma veliko navijačev. Eden izmed njih je tudi nogometaš Fulhama Aleksandar Mitrović, ki redno spremlja srbskega teniškega zvezdnika.

Aleksandar Mitrović je velik navijač Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Rad ga ima kot brata

Mitrović je v podkastu, ki ga vodi športni komentator Aleksandar Stojanović, razkril, da zelo čustveno spremlja dvoboje svojega rojaka. Leta 2019, ko je Novak Đoković v epskem finalu Wimbledona igral proti Rogerju Federerju, se je skoraj stepel.

"V Angliji sem se zaradi Đokovića hotel stepsti. Bil sem na robu tega, da se stepem, ko je bil tisti finale proti Federerju. Bilo je napeto. Od tridesetih igralcev in cele strokovne ekipe sva samo jaz in španski vratar navijala za Đokovića, vsi preostali pa za Federerja."

Srbski nogometaš je priznal, da je malo manjkalo, da bi si s soigralcem skočila v lase. "Začeli so izzivati … In ko ljudje kaj slabega rečejo o Novaku Đokoviću, sem se pripravljen stepsti. Rad ga imam kot brata," je razlagal 28-letni nogometaš in s tem dal jasno vedeti, da ga zelo moti, če kdo kritizira Đokovića.

Novak Đoković bo napadal lovoriko na OP ZDA. Foto: Reuters

"Ni mi všeč, da ga ljudje izzivajo, tudi pri nas. Ne znam ga opisati z besedami. Gre za dobrega človeka, poštenega igralca, ampak vedno nekaj najdejo pri njem. Še zdaj postanem nervozen, ko govorim o tem. Bolj ko ga žalijo, bolj rine naprej. To je naša miselnost," je še povedal Mitrović.

Novak Đoković je letos nazadnje igral v Wimbledonu in v finalu po petih nizih izgubil proti 20-letnemu Špancu Carlosu Alcarazu. Beograjčan si je po tem vzel nekaj časa za počitek in preživel proste dni na morju. Njegov naslednji cilj je OP ZDA, zadnji letošnji turnir za grand slam, na katerem je nazadnje zmagal leta 2018. Nole si je za pripravljalni turnir izbral turnir serije masters v Cincinnatiju.

