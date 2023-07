Novak Đoković bo plačal najvišjo kazen #video

Novak Đoković je znan kot eden najboljših teniških igralcev vseh časov, prav tako je znan tudi po svojih čustvenih izpadih. Sploh takrat, ko mu na igrišču ne gre vse po načrtih. Nič drugače ni bilo v nedeljo, ko je po petih nizih (1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6 in 6:4) izgubil proti 20-letnemu Carlosu Alcarazu.

Don't think I've ever seen Djokovic smash a racquet 🫨 https://t.co/Shuu2mbasN — Monsters Inc. (@SergeChewbacca) July 16, 2023

Srb je ob mreži, ko je v petem nizu izgubil igro na svoj servis, povsem izgubil živce in se z loparjem spravil na steber mreže in ga tudi poškodoval. Od loparja pa je ostalo bolj malo. Drugi igralec sveta je zaradi svojega dejanja od sodnika dobil tudi opozorilo, organizatorji turnirja so pozneje potrdili, da bo moral Đoković plačati 8000 dolarjev (7108 evrov) kazni. Nole se glede tega ne bo kaj dosti obremenjeval, potem ko je samo z uvrstitvijo v finale v Wimbledonu zaslužil več kot 1,3 milijona evrov.

Mirra Andreeva Foto: Guliverimage

Šestnajstletnica je tudi morala seči globoko v žep

Beograjčan pa ni bil edini, ki je moral tako globoko seči v žep. Pred njim je isto kazen dobila šele 16-letna Mirra Andreeva. Mlada Rusinja je v osmini finala, ko je igrala proti Madison Keys, prav tako izgubila živce. Andreeva je ob izgubljeni točki lopar zalučala na travo in prav tako dobila kazen 8000 dolarjev (7108 evrov) kazni.

Mlada teniška igralka je na novinarski konferenci trdila, da to ni storila nalašč in da ji je zdrsnilo. To pa zanjo ni bil prvi takšen izpad. Opozorilo je dobila že prejšnji mesec na OP Francije, ko je žogico udarila v občinstvo in zadela enega izmed gledalcev. Takrat je priznala, da je bila to neumna poteza, saj bi jo lahko tudi izključili s turnirja.

"You don't understand what you're doing" 😡



Do we think this was an innocent slip or a deliberate throw from Mirra Andreeva? 🤔#Wimbledon pic.twitter.com/044UfgQN0Q — BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2023

