Đoković je razkril, zakaj je polomil lopar #video

Novak Đoković je v nedeljo nekoliko presenetljivo izgubil proti Carlosu Alcarazu v finalu Wimbledona. Španec je na koncu slavil po petih nizih 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4. Srb je na koncu športno priznal poraz.

Don't think I've ever seen Djokovic smash a racquet 🫨 https://t.co/Shuu2mbasN — Monsters Inc. (@SergeChewbacca) July 16, 2023

Poškodoval je steber mreže

Dvoboj je bil zelo napet, kar je pri obeh igralcih izzvalo kar nekaj čustev. Še najbolj je vplivalo na Novaka Đokovića, ki se je z loparjem spravil na steber mreže. Tako je lopar spremenil v trske in poškodoval steber. Drugi igralec sveta je zaradi svojega dejanja od sodnika dobil tudi opozorilo. In kaj je Nole o tem povedal na novinarski konferenci?

"Ni kaj veliko povedati. Zaradi zapravljenih priložnosti so se pojavile frustracije. Bile so nekatere težke točke. Prva je bila časovna prekoračitev, ampak nekatere stvari moraš včasih sprejeti," je povedal 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki upa, da bo še imel priložnosti igrati v finalu na tako velikem turnirju.

"Neverjetno je, kako se je prilagodil na travo." Foto: Reuters

Kaj ga je presenetilo pri Alcarazu?

Na novinarski konferenci je Đoković znova poudaril, da je bil presenečen, kako se je Carlos Alcaraz hitro prilagodil igri na travi. "Ne preseneča me, da se je adaptiral na pesku, ampak na travi. Neverjetno je, kako se je prilagodil na travo. Dokazal je, da je ta trenutek najboljši igralec na svetu. Zaslužil si je to," je bil iskren 36-letni Beograjčan.

Veseli, da se bo lahko vrnil v Wimbledon

Njegov naslednji cilj je OP ZDA, kjer lani ni smel igrati. Kot je dejal, se veseli, da se bo lahko vrnil v New York. "V svoji karieri sem najbolje igral na trdi podlagi," je povedal Đoković in se spomnil poraza proti Daniilu Medvedjevu.

"Deležen sem bil veliko ljubezni občinstva. Tega se rad spominjam in komaj čakam, da se vrnem. New York je poleg Davisovega pokala moj glavni cilj," je še povedal eden od najboljših teniških igralcev vseh časov, ki bo za pripravo na OP ZDA igral turnir v Cincinnatiju.

Wonder what Stefan is saying to Alcaraz whilst shaking his hand...

"see you in 10 years" 😁 https://t.co/EGbNnOV5Kw — Kalimero (@KalimeroKalo) July 16, 2023

Alcarazu je čestital tudi sin Stefan

Ni pa samo Đoković športno čestital Carlosu Alcarazu. Na hodniku All England Cluba so mu med drugim čestitali njegov sin Stefan, žena Jelena in preostali člani njegove ekipe.

