Samo ne ga provocirati #video

Novak Đoković je v petek v polfinalu po treh nizih premagal Jannika Sinnerja. Zmaga je bila čista kot solza, a tudi tokrat ni šlo brez provokacij s tribun osrednjega igrišča v Wimbledonu. Najbolj napeto je bilo v deveti igri tretjega niza, ko je Novak serviral za obstanek v tretjem nizu.

Povedal mu je nekaj sočnih

Eden izmed navijačev se je preveč veselil Đokovićevega zgrešenega prvega servisa. Ta je namreč glasno proslavil napako srbskega zvezdnika. Novak je pogledal v njegovo smer, cinično zaploskal in mu pozneje namenil nekaj srbskih kletvic. Po osvojeni deveti igri je Beograjčan simuliral jok oziroma brisanje solz in na ta način odgovoril provokatorjem s tribune.

Novak Đoković je tako odgovoril navijačem, ki so ga provocirali. Foto: Guliverimage

Nekaj mu je padlo v oko

Nekaj sarkazma je bilo čutiti tudi na novinarski konferenci, potem ko so ga vprašali, kaj je mislil z brisanjem solz. "Bila je leča. V tistem trenutku se mi je nekaj zataknilo v očesu. Močna klima, osušile so se mi oči, tako da me je malo bolelo. Nekaj mi je padlo v oko. Pravzaprav sem vesel, da so to opazili," je povedal Đoković, ki bo v nedeljo lovil svojo že osmo zmago v Wimbledonu.

Nice Winning Ugly headline, not sure they we’re watching same match as I was was, Djoker was simply balling 💪👊😎 pic.twitter.com/9IUD60QCK4 — Brad Gilbert (@bgtennisnation) July 15, 2023

Privoščil si ga je tudi britanski medij

Nič kaj prizanesljivi do njega niso bili pri britanskem mediju Times, potem ko so objavili članek z naslovom "Grda zmaga". Avtor je s tem mislil, da njegova igra proti Sinnerju ni bila prijetna za oči. S tem mišljenjem se mnogi niso strinjali, med njimi tudi Brad Gilbert, nekdanji vrhunski teniški igralec. "Nisem prepričan, da smo gledali isti dvoboj. Đokovič je igral sijajno," je zapisal 61-letni Američan.

Novak Đoković v nedeljo v finalu čaka nov nasprotnik. To bo Carlos Alcaraz, trenutno prvi igralec sveta, ki se je skozi polfinale uvrstil tudi brez težav. Igralca bosta na osrednje igrišče stopila v nedeljo ob 15. uri.

