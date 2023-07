Đoković se je pogovoril in sprejel odločitev

Novak Đoković je pred enim tednom na teniškem turnirju v Wimbledonu doživel boleč poraz, potem ko je pred tem na sveti travi zmagal štirikrat zapored. Letos mu je v epskem finalu načrte prekrižal Španec Carlos Alcaraz. Očitno je 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam presodil, da potrebuje nekoliko več časa za počitek, zato se je odločil, da letos ne bo igral na turnirju serije masters v Torontu.

Novak Đoković se je pogovoril s svojo ekipo. Foto: Reuters

"V Kanadi sem vedno užival, ampak po pogovoru z ekipo verjamem, da je to prava odločitev. Želel bi se zahvaliti Karlu Halu, direktorju turnirja, ki razume to odločitev. Resnično upam, da se bom v prihodnjih letih vrnil v Kanado in Toronto ter lahko spet igral pred odličnimi navijači," so zapisali v sporočilu za javnost. Beograjčan je sicer v svoji karieri v Kanadi štirikrat slavil, nazadnje pa je tam igral leta 2018.

"Seveda, razočarani smo, ker Novak letos ne bo igral. Je izjemen igralec in eden od tistih, za katerega vemo, da ga naši navijači radi gledajo. Pogrešali ga bomo, ampak še vedno imamo dolg seznam izjemnih igralcev, ki so za letos potrdili udeležbo. Vključno z 41 od 42 najboljših igralcev na svetu," je povedal Hale.

Videti je, da uživa na dopustu

Novak Đoković je trenutno z družino na dopustu na Hrvaškem, in sicer v Dubrovniku. Ujeli so ga na prestižni jahti z imenom Tara. Tako je ime tudi njegovi hčerki. Kot vse kaže, eden najboljših teniških igralcev vseh časov uživa na zasluženem dopustu.

Novak #Djokovic and his family spotted enjoying vacation in 🇭🇷 Dubrovnik. pic.twitter.com/RKcQoxVEIG — Tennis (@tennis_photos) July 21, 2023

Fun in the sun: Novak #Djokovic and his family are in 🇭🇷 Dubrovnik. pic.twitter.com/2CiYCnZ8G9 — Tennis (@tennis_photos) July 22, 2023

