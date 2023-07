Večkrat naj bi se tudi stepla

O Novaku Đokoviću svetovna športna javnost ve že skoraj vse, a vendarle na vsake toliko časa v javnost pricurlja kakšna zanimiva podrobnost iz najstniških let. Nekaj jih je razkril Cosmin Georgescu, ki je bil na nemški akademiji Nikole Pilića sostanovalec Novaka Đokovića. Nekdanji romunski teniški igralec je povedal, da se Novak Đoković in Ernests Gulbis nikakor nista razumela.

Novak Đoković ima 23 zmag s turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

"Vse je šlo narobe, ko je prišel Latvijec Ernests Gulbis. Imela sta povsem različna značaja. Nisi ju mogel spraviti z igrišča niti po šestih ali osmih urah treninga, a v vsem preostalem sta bila drugačna. Lomila sta loparje, vseskozi sta se prepirala in tepla. Bila sta zelo ambiciozna in ponosna."

Čeprav sta bila povsem različna, sta pozneje oba postala profesionalna igralca. Latvijec se je leta 2014 prebil med deset najboljših igralcev na svetu in se enkrat uvrstil v finale turnirja za grand slam (OP Francije), sicer pa je v svoji karieri zmagal na devetih turnirjih. Kariera Novaka Đokovića je veliko bolj uspešna. Leto starejši Beograjčan je samo na turnirjih za grand slam osvojil 23 lovorik in ima v svoji lasti kar nekaj rekordov. Đoković in Gulbis sta se sicer v karieri med seboj pomerila osemkrat, boljši izkupiček ima Nole (7:1). Nazadnje sta med seboj igrala v Wimbledonu leta 2017.

Ernests Gulbis Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ga je prvič peljal v lokal

Cosmin Georgescu, danes teniški trener, je za romunski ProSport povedal, da je s pomočjo trenutno drugega igrala sveta spoznal tudi čare lokalov in z njim spil prvo alkoholno pijačo. "Prvič sem šel v lokal z Novakom Đokovićem in prvo alkoholno pijačo sem spil z njim. Nole je bil malo starejši in bolj zrel. On me je odpeljal v lokal in mi ponudil pijačo. Dejal je: 'Za mojega dobrega prijatelja iz Romunije.' To je bilo moje prvo srečanje z alkoholom in hvaležen sem Đokoviću za te trenutke," je razkril Georgescu, ki še zdaleč ni imel tako uspešne kariere kot Srb, saj je bil na lestvici ATP najvišje uvrščen na 1.197. mesto.

Novak Đoković je v Wimbledonu izgubil v finalu. Foto: Guliverimage

Trenutno uživa na dopustu

Novak Đoković je nazadnje igral na turnirju v Wimbledonu in v finalu izgubil proti Špancu Carlosu Alcarazu. Trenutno je z družino na dopustu, pred kratkim pa je sporočil, da ne bo igral na turnirju serije masters v Torontu. Kot kaže, bo pred OP ZDA igral le na turnirju v Cincinnatiju.

