Mladega zvezdnika želijo izkoristiti

Carlos Alcaraz je s svojimi zadnjimi izjemnimi uspehi na družbenih omrežjih dobil veliko novih sledilcev. Sploh po veliki zmagi v Wimbledonu, potem ko je 20-letnik po epskem dovboju premagal Novaka Đokovića. Mladi Španec ima danes na Instagramu že skoraj 4 milijone sledilcev, kar je še vedno veliko manj od Srba, ki jih ima 13,4 milijona. Foto: Instagram

Carlos Alcaraz je zmagal letošnji turnir v Wimbledonu. Foto: Reuters

Alcaraz je na družbenih omrežjih objavil fotografije s treninga, prav tako pa je svoje oboževalce opozoril na nepridiprave, ki se želijo na njegov račun okoristi z denarjem.

"Opozorili so me, da so posamezniki, ki lažno trdijo, da me zastopajo in navijačem ponujajo srečanje z menoj, če plačajo. S svojo ekipo nimam nič s tem nagovarjanjem, niti se ne udeležujem tovrstnih srečanj. Moji navijači so najboljši in žalosti me, da jih posamezniki želijo izkoristiti," je zapisal Alcaraz.

Emma Raducanu, mlada teniška zvezdnica, je bila žrtev podobnih prevar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Še zdaleč ni edini

Mladi teniški zvezdnik pa še zdaleč ni edini, ki ga želijo izkoristiti na ta način. Tarča podobnih napadov je bila tudi Emma Raducanu, ko je leta 2021 zmagala na OP ZDA. Sploh se zdi, da se vsaka nova zvezdnica ali zvezdnik v tenisu sooča s tovrstnimi zadevami.

Vsekakor se bo moral Alcaraz navadit na vso pozornost, ki jo dobiva s svojimi uspehi. A nekateri so prepričani, da ima pravo ekipo okrog sebe in da ga bomo še kar nekaj časa spremljali na vrhu svetovnega tenisa.

