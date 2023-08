Argentinec najboljši v Kitzbühlu, Thiem zaigral prvič v finalu po treh letih

Za 22-letnega Sebastiana Baeza je to tretja lovorika na turnirjih ATP, vse pa je osvojila na peščenih podlagah (Cordoba 2023, Estoril 2022). Za naslov je prejel 85.000 evrov in dovolj točk, da se bo na posodobljeni lestvici ATP prebil med prvih 50 tenisačev na svetu. Argentinec je do pokala prišel zasluženo in suvereno. V celem tednu je izgubil le en niz; v polfinalu proti rojaku in prvemu nosilcu Tomasu Martinu Etcheverryju.

Za sedem let starejšega Dominica Thiema, ki je bil nekoč že tretji igralec na svetu in je leta 2020 osvojil US Open, je bil to prvi finale po treh letih. 2021 si je težje poškodoval zapestja in se ves ta čas trudil vrniti med najboljše.

V Kitzbühlu je kot 114. igralec ATP (po novem bo med prvih 90) nastopil s povabilom organizatorja. V treh dvobojih se je vrnil po zaostanku niza, v polfinalu pa je proti Srbu Laslu Djeru rešil kar pet zaključnih žog.