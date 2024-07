Carlos Alcaraz, trenutno najbolj vroči teniški igralec, kljub svojim izjemnim uspehom ostaja zelo skromen. V času, ko ne potuje po turnirjih in ne trenira, še vedno stanuje pri starših.

Carlos Alcaraz je pri 21 letih dosegel že veliko uspehov, s tem pa se je na njegovem računu nabralo že kar nekaj denarja. Mladi Španec je samo s turnirskimi nagradami zaslužil več kot 30 milijonov dolarjev (28 milijonov evrov), kar pomeni, da se mu za svojo finančno prihodnost ni več treba bati.

Čeprav je z zadnjo zmago v Wimbledonu, ko je po treh nizih gladko odpravil Novaka Đokovića, zaslužil ogromno, se po tem uspehu vrača v relativno skromno okolje. Čeprav bi si s svojimi zaslužki lahko privoščil veliko več, po pisanju britanskega medija The Sun, ko ne trenira, živi v stanovanju svojih staršev v Murcii. Stanovanje je nad prodajalno kebaba in pice in naj bi bilo vredno okrog 200 tisoč evrov.

Juan Carlos Ferrero v svojih izjavah poudarja mirnost in skromnost. Foto: Guliverimage

"Poskušamo ostati mirni, skromni"

Trenutno tretji igralec sveta še vedno trenira v teniški akademiji v Villeni v Španiji. Leta 2018 se je odločil, da postane profesionalni teniški igralec, in za trenerja vzel Juana Carlosa Ferrera. Pridružil se je Ferrerovi teniški akademiji Equelite, ki svojim igralcem zagotavlja tudi nastanitev. Enaindvajsetletnik v času treningov prebiva v akademiji. Tam mora plačati 4.500 dolarjev (približno štiri tisoč evrov) najemnine. V ceno so vključeni tudi hrana, trening, izobraževanje, zavarovanje in druge stvari.

Podobno skromen kot Carlos Alcaraz je tudi njegov trener Juan Carlos Ferrero, saj je po zmagi v Wimbledonu izjavil, da je to, kar uspeva njegovemu varovancu, nekaj izjemnega in dodal: "Poskušamo ostati mirni in skromni, nadaljevali bomo delo."

Priprave na pariški pesek že potekajo. Foto: Guliverimage

Priprave na olimpijske igre bodo zahtevne

Alcaraz, aktualni zmagovalec OP Francije, bo na olimpijskem turnirju v Parizu eden izmed glavnih favoritov za zmago, v dvojicah pa bo združil moči z legendarnim Rafaelom Nadalom. Ferrero je priznal, da bo zelo malo časa za pripravo. "Poskusili bomo. Težko se bo privaditi na pesek. Imeli bomo nekaj dni počitka, nato pa se bomo znova skušali pripraviti."

Na olimpijskih igrah bo tudi Novak Đoković. Srb si namreč zelo želi zlate olimpijske medalje, saj mu v njegovi bogati zbirki lovorik ta še manjka.

