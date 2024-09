Čaka nas izjemno zanimiv obračun

Na teniškem OP ZDA bo v ženski konkurenci med posameznicami na sporedu še zadnje dejanje. V velikem finalu se bosta med seboj udarili Jessica Pegula in Arina Sabalenka. Dvoboj bo na sporedu ob 22. uri.

V finalu OP ZDA nas čaka izjemen obračun med Arino Sabalenka in Jessico Pegula, ki bi lahko postregel z vrhunskim tenisom. Sabalenka se vrača v veliki finale, potem ko je v polfinalu v napeti tekmi premagala Emmo Navarro s 6:3, 7:6.

Sabalenka ima zelo dober izkupiček na trdih podlagah, saj je od leta 2021 na največjih turnirjih nanizala 42 zmag in pet porazov. Letos je v New Yorku na poti do finala izgubila le en niz. Čeprav je lani izgubila v finalu proti Coco Gauff, je že dokazala, da zna zmagovati na trdih podlagah, saj je letos že osvojila odprto prvenstvo Avstralije.

Jessica Pegula Foto: Guliverimage

Nasproti ji bo stala Jessica Pegula, ki je v polfinalnem dvoboju pokazala neverjetno vzdržljivost. Letos je v odlični formi, saj je pred OP ZDA zmagala v Torontu in igrala v finalu turnirja v Cincinnatiju. Poleg tega je v četrtfinalu presenetila, ko je premagala prvo igralko sveta Igo Swiatek.

Obračun med Sabalenka in Pegula bo njun osmi medsebojni dvoboj, pri čemer Sabalenka vodi s 5:2. Zadnjič sta se srečali v Cincinnatiju, kjer je Belorusinja zmagala s 6:3, 7:5.

OP ZDA, finale 22:00 Jessica Pegula (ZDA, 6) – Arina Sabalenka (Blr, 2)

