Bodo Sinnerja tokrat lepše sprejeli?

Na teniškem OP ZDA se nadaljujejo dvoboji drugega kroga in obeta se veliko zanimivih dvobojev. Na osrednje igrišče bosta stopila tako Jannik Sinner kot tudi Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner se spet vrača na igrišče po dopinškem škandalu. V uvodnem dvoboju ga občinstvo ni najlepše sprejelo. Bil je pod pritiskom in tudi slabo začel tekmo, vendar se mu je v nadaljevanju uspelo zbrati in premagati Mackenzieja McDonalda. Dvoboj proti Alexu Michelsenu bo pokazal, kako je sprejel kritike javnosti in občinstva. Gre namreč za domačina, zato znajo biti gledalci še glasnejši. Igralca sta letos igrala na turnirju v Cincinnatiju, kjer je bil po dveh nizih boljši Italijan.

Carlos Alcaraz je v prvem krogu izgubil niz, kar zanj ni bil najboljši začetek tega turnirja. Njegova priprava na OP ZDA ni bila najboljša, a podobno je bilo tudi na zadnjih dveh turnirjih za grand slam, ki ju je oba zmagal. Nasprotnik Španca v drugem krogu bo Nizozemec Botic van de Zandschulp. Do zdaj sta igrala dvakrat, oba dvoboja pa je dobil Alcaraz.

Zanimivi dvoboji: Jannik Sinner (Ita, 1) – Alex Michelsen (ZDA)

Carlos Alcaraz (Špa, 3) – Botic van de Zandschulp (Niz)

Danil Medvedjev (Rus, 5) – Fabian Marozsan (Mad)

