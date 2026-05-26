Bo Sabalenki tokrat uspelo priti do konca?

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. V torek bo na osrednje igrišče med drugimi stopila Arina Sabalenka, trenutno najboljša igralka sveta.

Prva igralka sveta Arina Sabalenka v Pariz prihaja kot ena največjih favoritinj za zmago, saj letos na turneji zelo dobro igra. V svojo vitrino je pospravila že tri lovorike, proti 51. igralki sveta Jessici Bouzas Maneiro pa velja za veliko favoritinjo.

Belorusinja je Španko do zdaj že dvakrat premagala, sicer na trdi podlagi, a tudi na pariškem pesku ne bi smela imeti težav. Belorusinja je lani igrala v finalu Roland Garrosa, a je bila na zadnji stopnički prekratka. Čeprav letos na pesku še ni osvojila turnirja, njena statistika ostaja izjemna. Do zdaj je zbrala 27 zmag in le tri poraze.

Na osrednje igrišče bo stopila tudi lanska zmagovalka Pariza Coco Gauff. Američanka je na turnirju postavljena kot četrta nosilka, njena nasprotnica pa bo rojakinja Taylor Townsend.

Zanimivi dvoboji:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa)

Coco Gauff (ZDA/4) - Taylor Townsend (ZDA)

Laura Siegemund (Nem) - Naomi Osaka (Jap/16)

Anna Kalinskaya (Rus/22) - Loïs Boisson (Fra)

Hanne Vandewinkel (Bel) - Madison Keys (ZDA/19)

Kimberly Birrell (Avs) - Jessica Pegula (ZDA/5)



