Bo to ena največjih zgodb?

V nedeljo se bosta v finalu OP Avstralije udarila Daniil Medvedjev in Rafael Nadal. Španec še mesec in pol nazaj ni vedel, ali bo lahko sploh še igral tenis na najvišji ravni, a zdaj je pred največjim mejnikom v moškem tenisu. Na poti do velikega cilja mu bo stal izjemno neugodni Rus. Dvoboj je na sporedu v nedeljo ob 9.30 po slovenskem času.

Rafael Nadal, velja za enega najboljših teniških igralcev vse časov, a v nedeljo bi vsaj v enem segmentu rekordov lahko postal najboljši vseh časov. Rafa bi z zmago v finalu OP Avstralije dosegel 21. lovoriko za grand slam in tako postal igralec z največ zmagami na turnirjih velike četverice. Trenutno so Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal izenačeni z 20. zmagami.

Prav tako bi lahko teniško zgodovino spisal Daniil Medvedjev. Ta bi v primeru zmage postal prvi igralec, ki bi po prvem osvojenem turnirju za grand slam (zmagal je lani na OP ZDA op. p.), dobil že naslednjega.

Daniil Medvedjev se je v polfinalu verbalno spravil na sodnika. Lahko kaj podobnega vidimo tudi v finalu proti Nadalu? Foto: Guliverimage

Pričakujemo lahko zelo izenačen dvoboj

Glavna akterja tega dvoboja se že dobro poznata. Do zdaj sta igrala štiri medsebojne dvoboje. Trikrat je bil boljši Nadal, medtem ko je Medvedjev dobil le en in tudi zadnji njun dvoboj. Oba sta zadnji finale v deželi "tam spodaj" igrala proti Novaku Đokoviću in oba klonila po treh nizih. Tokrat lahko pričakujemo veliko bolj izenačen dvoboj. Težko bi rekli, da bo šlo dvoboj izkušenj proti mladosti. Vendarle je Medvedjev s svojimi uspehi in 25 leti že zelo izkušen igralec.

"Pripravljen sem." Foto: Guliverimage

Medvedjev že nekaj časa igralec, ki se zelo dobro znajde na trdih igriščih. Čeprav je bila njegova zadnja zmaga na trdih igriščih lanski OP ZDA, velja omeniti, da se je uvrstil v finale zaključnega turnirja v Torinu.

"Igral bom proti enemu najboljših igralcev in proti igralcu, ki lovi svoj 21. turnir za grand slam. Finala na turnirju za grand slam so nekaj posebnega in spomnim se, ko sem igral proti Rafi v finalu OP ZDA leta 2019. Bilo je moje prvo finale in igrala sva okrog pet ur. Od takrat sva igrala še nekaj dvobojev in pripravljen sem," je pred dvobojem povedal Medvedjev, ki si je v polfinalu privoščil velik spodrsljaj z glavnim sodnikom.

Še pred meseci smo ga videli na berglah, danes pa …

Nadalova bližnja preteklost je veliko bolj drugačna. Še pred meseci smo Španca videli hoditi z berglami. Ponovila se mu je poškodba stopala in moral spustiti dobršen del lanske sezone. Zato se je za letos odločil, da malo prej začne igrati. In začel jo je najboljši možen način. Zmagal je pripravljani turnir Melbourne Summer Set.

Foto: Guliverimage

Tako čustvenega Nadala že dolgo nismo videli

Čeprav se uvrstitev Nadala v finale OP Avstralije morda zdi povsem nekaj samoumevnega, pa se za tem skriva veliko večja zgodba. Majorčan, ki je bil po zmagi v polfinalu zelo čustven, je razkril, da mesec in pol nazaj sploh ni vedel, ali bo še kdaj igral tenis na najvišji ravni. Toda zdaj ga bomo v nedeljo spremljali v finalu enega najbolj prestižnih turnirjev.

"Vesel sem, da sem lahko tukaj že zmagal enkrat (2009), ampak nikoli si nisem mislil, da bom imel leta 2022 še eno priložnost. Poskušal bom uživati v današnji (polfinalni op. p.) zmagi in se kar najbolje pripraviti na naslednji dvoboj."

Pričakujemo lahko zelo težek dvoboj. Foto: Guliverimage

Hm, kdo bi bil lahko zmagovalec?

Stavnice so trenutno nekoliko na strani Medvedjeva, a zelo težko je napovedati, kdo iz tega obračuna bo prišel kot zmagovalec. Oba igralca sta psihološko zelo stabilna, a vendarle so izkušnje nekoliko na strani deset let starejšega Nadala. Če bo Španec dobro začel dvoboj, ga bo težko ustaviti. Po mnenju mnogih bi lahko gledali maratonski obračun.

Fanta, igrišče je vajino!