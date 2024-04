Slovenke začele z dvema porazoma

Slovakinje so v Bratislavi upravičile vlogo favoritinj. Anna Karolina Schmiedlova, 689. igralka na svetovni računalniški lestvici, je ugnala skoraj 750 mest nižjeuvrščeno Elo Nalo Milić s 6:4 in 6:3, Viktoria Hrančakova, 146., pa je bila boljša od Veronike Erjavec, 203., s 6:1, 5:7 in 6:3.

Slovakinje za napredovanje na zaključni turnir najboljših dvanajstih reprezentanc v pokalu BJK, kjer se je Slovenija lani v Sevilli prebila do polfinala, potrebujejo še eno točko iz preostalih treh sobotnih dvobojev.

Ob 12. uri bo najprej na sporedu obračun prvorangiranih igralk Schmiedlove in Erjavec. Če si Slovakinje zagotovijo tretjo točko, sledi zgolj revialna tekma dvojic, ob zmagi Erjavec pa se bo verjetno še enkrat predstavila 18-letna Milić.

Obe slovenski igralki, ki sta po odpovedih Kaje Juvan in Tamare Zidanšek dobili priložnost za krstni reprezentančni nastop med posameznicami, sta bili na trenutke enakovredni tekmicam, na koncu pa so oba dvoboja odločile izkušnje in večja kakovost.

"Videla sem, da sem povsem enakovredna, a sem nato storila preveč neizsiljenih napak"

Najmlajša članica reprezentance Milić je bila navkljub porazu zadovoljna in ponosna. Prvič v karieri je igrala s tako visoko rangirano igralko, ki zlasti na začetku prvega niza ni imela odgovora na njeno napadalno in močno igro. Milić je vodila s 3:1 in bila v prednosti 40:0, nato pa je po 47 minutah igre izgubila niz s 4:6.

"Načrt je bil, da začnem agresivno, saj sem enostavno tak tip igralke. Videla sem, da sem povsem enakovredna, a sem nato storila preveč neizsiljenih napak, kar je tako izkušena igralka, kot je Schmiedlova, znala kaznovati. Vseeno sem zadovoljna s svojo igro. Vem, da mi bo taka izkušnja pomagala v prihodnosti," je dejala Milić.

"Moja tekmica je odigrala fenomenalen prvi niz. Razorožila me je zlasti z začetnimi udarci in močnimi zaključki tik ob linijah," pravi Veronika Erjavec. Foto: Guliverimage

V odločilnem nizu za trenutek popustila in zapravila zmago

Šest let starejša Erjavec iz Idrije je ravno obratno slabo začela, v drugem nizu rešila dve zaključni žogi in izenačila izid v nizih, nato pa v odločilnem za trenutek popustila in zapravila zmago.

"Moja tekmica je odigrala fenomenalen prvi niz. Razorožila me je zlasti z začetnimi udarci in močnimi zaključki tik ob linijah. Ponosna sem, da sem v drugem nizu rešila dve zaključni žogi, žal pa nato v tretjem naredila nekaj napak v odločilnih trenutkih, ki so me stale zmage," je dejala Erjavec.

Navkljub zaostanku kapetan Andrej Kraševec obljublja boj za zadnje kaplje znoja. "Prva igralka Slovaške je dokazala svojo kakovost, čeprav je Ela igrala zelo dobro, njihova druga igralka pa me je presenetila predvsem s fantastično igro v prvem nizu. Bili smo že v takem zaostanku in na koncu zmagali, zato se bomo tudi jutri borili do zadnjega atoma moči in skušali iztržiti čim boljši rezultat," pa je povedal Kraševec.

Kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK, Slovaška ; Slovenija, 2:0: - petek, 12. april (začetek 15.00):

Anna Karolina Schmiedlova : Ela Nala Milić 6:4, 6:3

Viktoria Hrunčakova : Veroniko Erjavec 6:1, 5:7, 6:3 - sobota, 13. april (začetek 12.00):

Anna Karolina Schmiedlova – Veronika Erjavec

Viktoria Hrunčakova – Ela Nala Milić

Viktoria Hrunčakova/Tereza Mihalikova – Pia Lovrič/Nina Potočnik

