Erjavčeva v Kopru za naslov premagala Hercogovo, Ribakina se veseli tretjega letošnjega naslova

Osmopostavljena Erjavec je v osmem finalu petič slavila na turnirjih Mednarodne teniške zveze ITF. Triintridesetletna Hercog pa je četrtič izgubila, igrala pa je v 23. finalu turnirjev serije WTT.

Na lestvici WTA bosta po uspešnem domačem nastopu obe Slovenki pridobili precej mest. Obe bosta znova med 200 najboljšimi. Erjavec bo v ponedeljek zasedla 169., Hercog pa 177. mesto.

Na slovenskih tleh so doslej izvedli tri turnirje serije WTT, in sicer marca v Mariboru (WTT 75) in Murski Soboti (WTT 50). Na sporedu bodo še majski turnirji v Novi Gorici, Kranjski Gori (oba WTT 15) ter dva na Otočcu (oba WTT 50).

Ribakini tretji naslov letos

Kazahstanka Jelena Ribakina je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 500 v Stuttgartu z nagradnim skladom 867.716 evrov. Četrta igralka sveta je v finalu s 6:2 in 6:2 po uri in devetih minutah premagala Ukrajinko Marto Kostjuk.

Jelena Ribakina je zmagovalka Stuttgarta. Foto: Guliverimage

Za 24-letno Kazahstanko je to osmi naslov v karieri na najvišji ravni, tretji letos. Pred tem je slavila še v Brisbanu in Abu Dabiju, tokrat v Nemčiji pa prvič na peščeni podlagi in skupno tretjič. Prvič v karieri je dobila tri turnirje v enem letu.

Ribakina je v polfinalu izločila prvo igralko sveta in branilko naslova, Poljakinjo Igo Swiatek. Kostjuk je v polfinalu prav tako pripravila presenečenje in izločila šesto nosilko Marketo Vondroušovo iz Češke.

Ukrajinka je letos igrala v finalu San Diega, lani pa osvojila turnir v Austinu, a tokrat ni imela prave rešitve za zmagovalko Wimbledona 2022, ki je slavila po dveh nizih.

Struff v domačem Münchnu do prvega naslova

Nemški teniški igralec Jan-Lennard Struff je zmagovalec domačega turnirja serije ATP 250 v Münchnu z nagradnim skladom 651.865 evrov. V finalu je 33-letnik za prvi naslov na najvišji ravni na peščeni podlagi ugnal Američana Taylorja Fritza s 7:5, 6:3. Dvoboj je trajal uro in 20 minut.

Jan-Lennard Struff se veseli prvega naslova. Foto: Guliverimage

Struff je na turnirju po vrsti izločil Kanadčana Felixa Auger-Aliassima v četrtfinalu, Danca Holgerja Runeja v polfinalu, na zadnji stopnički pa je ustavil še 15. igralca sveta in na turnirju tretjega nosilca Fritza ter kronal sijajen teden v domovini.

S tem je v četrtem finalu v karieri 25. igralec lestvice ATP prvič slavil. Pred tem je igral v finalu v Stuttgartu lani na travi ter na peščenem mastersu v Madridu 2023 in prav v Münchnu pred tremi leti.

Za Fritza je bil to šesti poraz v 13. finalu. Zadnjih šest turnirjev na najvišji ravni je dobil, tokrat pa je moral priznati premoč sedem let starejšemu tekmecu.

Stephens v Rouenu do drugega naslova na pesku

Američanka Sloane Stephens je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v francoskem Rouenu z nagradnim skladom 251.257 evrov. V finalu je 31-letnica ugnala leto starejšo Poljakinjo Magdo Linette s 6:1, 2:6, 6:2 po dveh urah in 12 minutah.

Stephens, zmagovalka odprtega prvenstva ZDA 2018 in nekoč že tretja igralka na svetu, je v Rouenu prišla do drugega naslova na peščeni podlagi. Pred osmimi leti je slavila v domačem Charlestonu.

Sloane Stephens je zmagovalka turnirja serije WTA 250 v francoskem Rouenu. Foto: Guliverimage

Skupno je to osmi naslov za Američanko, ki je nazadnje v finalu igrala v mehiškem Zapopanu pred dvema letoma in dvema mesecema.

Leto starejša Poljakinja je izgubila v svojem prvem finalu na pesku, skupno pa je polfinalistka lanskega OP Avstralije v sedmem finalu izgubila petič. Dva naslova ima iz New Yorka (Bronx) 2019 in Hua Hina 2020.

Madžarsko slavje v Bukarešti

Madžarski teniški igralec Marton Fucsovics je zmagovalec turnirja ATP 250 v Bukarešti z nagradnim skladom 651.865 evrov. Fucsovics je v finalu odpravil petopostavljenega Argentinca Mariana Navoneja s 6:4 in 7:5.

Fucsovics je po več kot treh letih igral v finalu katerega izmed turnirjev serije ATP in se veselil skupno druge zmage. Prvi naslov je osvojil leta 2018 v Ženevi.

Za Navoneja je bil to drugi finale kariere, 22-letnik je izgubil tudi prvega, prav tako letos, v Rio de Janeiru.

Fucsovics je finale odprl silovito s 4:0 in kljub nekaj težavam osvojil prvi niz. V drugem je imel Navone že prednost odvzema servisa in vodstvo s 4:2, a nato ni zdržal novega naleta Madžara.