Slovenski finale v Kopru, boleč poraz Runeja v Münchnu

V finalu največjega ženskega teniškega turnirja serije World Tennis Tour (WTT) v Sloveniji bosta igrali slovenski predstavnici Veronika Erjavec in Polona Hercog. Obe sta do zaključnega dejanja v Kopru prišli nadvse suvereno; Erjavec tekmicam ni oddala več kot pet iger na partijo, Hercog pa je prvi niz izgubila šele v polfinalu.

Veronika Erjavec, sicer osma nosilka 56.250 evrov vrednega turnirja, ki je prejšnji teden zastopala barve Slovenije na pokalu Billie Jean King v Bratislavi, je bila danes v polfinalu boljša Avstralke Jaimee Fourlis 6:2, 6:3, Polona Hercog, sedmopostavljena igralka, pa je ugnala drugo nosilko Francozinjo Chloe Paquet z 2:6, 6:1 in 6:4.

Rune v Münchnu brez tretjega zaporednega naslova

Dvajsetletni Danec Holger Rune je v polfinalu teniškega turnirja v Münchnu doživel boleč poraz. Domačin Jan-Lennard Struff ga je z igrišča odpihnil v pičlih 45 minutah s 6:2 in 6:0 ter mu tako odvzel možnost za tretji zaporedni naslov na BMW Opnu z nagradnim skladom 651.865 evrov. Njegov tekmec v finalu bo Američan Taylor Fritz.

Holger Rune je v polfinalu teniškega turnirja v Münchnu doživel boleč poraz. Foto: Reuters

Za Struffa (33 let, 28. na lestvici ATP), ki je še brez naslova na turnirjih ATP, bo to četrti finale v karieri (Stuttgart 2023, Madrid 2023) in drugi v bavarski prestolnici (2021), Fritz (26 let, 15.) pa je doslej v dvanajstih finalih osvojil sedem naslovov.

Fritz, ki je bil v polfinalu boljši od Christiana Garina iz Čila (6:3, 6:4), je letos osvojil Delray Beach, lani Atlanto in prav tako Delray Beach, še nikoli pa ni igral finala na pesku.

Madžar in Argentinec v finalu Bukarešte

V finalu prvega teniškega turnirja Tiriac Open v Bukarešti, ki sodi v kategorijo ATP 250 z nagradnim skladom dobrih 650.000 evrov, bosta igrala Madžar Marton Fucsovics in Argentinec Mariano Navone.

Dvaintridesetletni Madžar, 82. na računalniški lestvici, bo četrtič v karieri igral v finalu ATP, prvič po 2021 v Rotterdamu, in skušal osvojiti drugi naslov po Ženevi 2018, Mariano Navone (52. na letvici ATP, 23 let) pa je doslej le enkrat igral finale. Letos v Rio de Janeiru ga je kot kvalifikanta premagal rojak Sebastian Baez.

Fucsovics je bil v polfinalu boljši od Alejandra Tabila iz Čila s 6:4, 6:4, Navone pa je ugnal Francoza Gregoireja Barrereja s 6:3 in 6:4.

ATP 250, München (651.865 evrov): Polfinale:

Taylor Fritz (ZDA/3) - Christian Garin (Čil) 6:3, 6:4

Jan-Lennard Struff (Nem/4) - Holger Rune (Dan/2) 6:2, 6:0 ATP 250, Bukarešta (651.865 evrov): Polfinale:

Marton Fucsovics (Mad) - Alejandro Tabilo (Čil/4) 6:4, 6:4

Mariano Navone (Arg/5) - Gregoire Barrere (Fra) 6:3, 6:4 ITF W75, Koper (60.000 ameriških dolarjev): Polfinale:

Veronika Erjavec (Slo/8) : Jaimee Fourlis (Avs) 6:2, 6:3

Polona Hercog (Slo/7) : Chloe Paquet (Fra/2) 2:6, 6:1, 6:4

Preberite še: