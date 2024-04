Verjame v svoja dekleta

V Bratislavi je bil danes žreb za finalni dvoboj kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) med Slovaško in Slovenijo. Za Slovenijo bo najprej igrala Ela Nala Milić (812. WTA), njena tekmica pa bo najboljša Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova (68. WTA). Kot druga bo v petek na igrišče stopila Veronika Erjavec (203. WTA), njena tekmica pa bo Viktoria Hrunčakova (146. WTA). Prvi dvoboj se bo v petek začel ob 15. uri, v soboto pa ob 12. uri. Poleg obeh omenjenih sta v slovenski ekipi še Pia Lovrič (528. WTA) in Nina Potočnik (659. WTA).

Dvoboj bo v teniški dvorani Peugeot Arena Bratislava, ki sprejme štiri tisoč navijačev. V primeru zmage bo Slovenija še drugo leto zapored igrala na svetovnem prvenstvu za ženske, poraženke pa novembra čaka boj za obstanek med svetovno elito pokala BJK.

Foto: Tenis Slovenija

Najvišje uvrščena slovenska igralka je Veronika Erjavec, ki bo jutri igrala z Viktorijo Hrunčakovo. Zadnja je pred kratkim zmagala na turnirju serije WTT v Murski Soboti.

"Lahko smo predvidevali, da se bo zgodila sprememba pri njihovi drugi igralki. Obe sta zelo kakovostni igralki. Forma Hrunčakove je verjetno celo boljša. Poznam jo iz mladinske konkurence, je eno leto starejša. Lani sva igrali v Mariboru. Prvi niz je sicer dobila s 6:0, nato pa sem zaigrala bolje in zmagala. Morala se bom boriti za vsako točko. Pričakujem težko tekmo. Upam, da mi uspe prikazati dobro igro. Podlaga je relativno počasna, mogoče bi lahko to bil neki bonus zame. Gre pa za igralko, ki gre od začetka na polno. Ves čas bom morala biti osredotočena," je rekla Veronika Erjavec, ki je nazadnje igrala v Splitu in prišla do četrtfinala med posameznicami in finala v igri dvojic.

Foto: Tenis Slovenija

Najmlajša članica priznava: Trema je

Prvi dvoboj bo za Slovenijo igrala najmlajša reprezentantka. Tekmica Ele Nale Milić bo Anna Karolina Schmiedlova, ki je nazadnje igrala v ZDA, kjer je nastopila tako v Indian Wellsu kot tudi Miamiju. "Vse igralke so zelo kakovostne. V Bratislavo smo prišli, da bomo igrali dobre tekme. Da se bomo borili. Osebno rada igram na trdi podlagi, moram pa reči, da je ta nekoliko počasnejša. Se je pa treba vsemu prilagoditi. In to nam je uspelo v zadnjih dneh. Nisem še igrala z njo, a jo vseeno poznam. Trema je, mora biti. A dobra priprava na tekmo lahko pripomore k temu, da prideš na igrišče psihično dobro pripravljen," je rekla Ela Nala Milić.

Foto: Tenis Slovenija

Kapetan še vedno ostaja pri istih odstotkih

"Tenis je individualen šport, ampak v pokalu BJK je pomembna ekipa. Mi smo jo začeli graditi leta 2018 in lani smo dosegli največji uspeh z uvrstitvijo v polfinale pokala BJK. In zaradi tega smo postali še bolj lačni uspeha. Veselimo se dvoboja s Slovaško, sam pa ocenjujem naše možnosti v odstotkih 51 : 49. Za prvi dan sem določil Elo Nalo in Veroniko, v soboto pa se lahko tudi kaj spremeni," je v uvodu povedal Andrej Kraševec, ki priznava, da jim počasno igrišče ustreza.

"Žoge skačejo nekoliko višje, kar je za nas dobro. Vzdušje v ekipi je zelo dobro, kar je tudi naša prednost. Pritisk je prisoten, dekleta igrajo za državo. So pa igralke dovolj izkušene, da bo trema hitro izginila. Igralka ne bo sama na igrišču, ob njej bo celotna ekipa. V Bratislavo smo sicer prišli brez dveh najboljših igralk, a to ne zmanjšuje našega optimizma. Verjamem v svoja dekleta. Verjamem v Veroniko, verjamem v Elo Nalo, verjamem v Pio, v Nino, verjamem v našo ekipo. V pokalu BJK lestvica WTA velikokrat ne pove vsega. To smo že nekajkrat dokazali, zato verjamem, da imamo možnosti za uspeh," je dodal Kraševec, ki je reprezentanco prevzel leta 2015.

In kako razmišlja njena tekmica?

"Od Slovenk zelo dobro poznam predvsem Tamaro in Kajo. Z obema sem velikokrat igrala in trenirala. Te ekipe ne poznam dobro. Nikoli jih nisem srečala na turnirjih. Vem, da je moja tekmica zelo mlada, verjetno jo bolj pozna naša najmlajša igralka. Ni lahko igrati takšnih dvobojev. Slovenija nima česa izgubiti. V ekipnih tekmovanjih pa položaj na lestvici ni tako pomemben. Vem, da nas čaka težka tekma, ampak upam, da nas bodo na koncu naše izkušnje pripeljale do zmage," je rekla Anna Karolina Schmiedlova, ki je trenutno edina Slovakinja v prvi stoterici.

Poleg nje so v ekipi še Rebbeca Šramkova, ki je 117., prej omenjena Viktoria Hrunčakova je 146., 16-letna Renata Jamrichova je 684., Tereza Mihalikova pa 1.084. Zadnja je boljša v igri dvojic, kjer je na 60. mestu.

Naj spomnimo, lani so Slovenke nastopile v polfinalu, kar je bil največji uspeh slovenskega ekipnega tenisa. Poraženke novembra čaka boj za obstanek med svetovno elito pokala BJK.

