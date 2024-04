Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v petek in soboto v Bratislavi v pokalu Billie Jean King nastopila v pomlajeni zasedbi. Nosilka novega vala je 18-letna Ela Nala Milić, hčerka nekdanjih slovenskih košarkarskih reprezentantov Marka in Vesne Milić.

Ela Nala Milić ima tri leta starejšo sestro Taro Katarino, ki je tudi igrala tenis, in pet let mlajšo Ano Milo, ki gre po košarkarskih stopinjah očeta in mame. V petek bo prvič v karieri zaigrala za Slovenijo med posameznicami.

Čaka jo zahtevna naloga, saj bo imela na drugi strani igrišča 750 mest višje uvrščeno igralko na svetovni lestvici, Slovakinjo Anno Karolino Schmiedlovo. Izziva se ne boji, še več, komaj čaka, da bo stopila na igrišče in pokazala svoje znanje.

"Doma se veliko pogovarjamo o športu. Ne toliko o tenisu in tehniki udarcev, temveč o lastnostih in razmišljanju šampionov." Foto: www.alesfevzer.com

Oče že od nekdaj verjame vanjo

Odločitev selektorja Andreja Kraševca, da ji ponudi priložnost, je takoj sporočila očetu in mami, ki se trenutno nahajata v ZDA. Mama je obiskala Taro Katarino, ki tam študira, oče pa je v službi pri Dallas Mavericks.

"Zelo sta bila vesela. Mislim, da oči ni bil tako presenečen, saj vseskozi verjame vame in me spodbuja. Ta podpora mi veliko pomeni. Od majhnih nog me starša spodbujata in mi omogočata čim boljše pogoje za napredek," je v pogovoru za STA v Bratislavi povedala Ela Nala Milić.

"Doma se veliko pogovarjamo o športu. Ne toliko o tenisu in tehniki udarcev, temveč o lastnostih in razmišljanju šampionov. Taki nasveti so nadvse dobrodošli, predvsem v takšnih trenutkih kot tu v Bratislavi, ko bom prvič zaigrala med posameznicami za Slovenijo. Trema zagotovo bo, a kot pravita starša, moram uživati v tem, kar najbolje znam. Tako se bom tudi lotila jutrišnjega dvoboja," je dodala Milić.

"Na akademiji imam vse, kar potrebujem za teniški razvoj. Imam podporo družine, trenerjev in reprezentance." Foto: www.alesfevzer.com

Sodi v najožji krog nadarjenih igralk

Milićevo v Bratislavi spremlja osebni trener s teniške akademije Piatti, kjer mlada Slovenka živi in trenira že od 13. leta.

Skozi roke 64-letnega italijanskega trenerja Riccarda Piattija so med drugimi šli Novak Đoković, Ivan Ljubičić, Richard Gasquet, Miloš Raonić, Borna Ćorić in Marija Šarapova, njegov zagotovo najbolj znani "produkt" z akademije, ki jo je odprl leta 2018, pa je italijanski as Jannik Sinner.

Triintridesetletni Alessandro Ditri pravi, da Ela Nala Milić sodi v najožji krog nadarjenih igralk, ki imajo na akademiji poseben status, zato je njegova naloga, da varovanko spremlja na vsakem koraku, tudi v slovenski reprezentanci.

"Riccardo Piatti verjame v Elo in je prepričan, da je njen potencial med najboljšimi igralkami na svetu," je dejal Ditri in poudaril, da Milićeva ni edina Slovenka na akademiji. Velik potencial kaže tudi 15-letni Žiga Šeško.

Misli, da bo poleti prišel trenutek z Luko Dončićem

"Na akademiji imam vse, kar potrebujem za teniški razvoj. Imam podporo družine, trenerjev in reprezentance. Ključno je, da ljudje verjamejo vame in da me spodbujajo ter usmerjajo," pravi mlada Milićeva, ki že nekaj časa čaka na dvoboj z Luko Dončićem, sicer velikem ljubiteljem tenisa.

"Nisva se še našla, a mislim, da bo poleti prišel ta trenutek. Imava zelo obremenjene in različne urnike. Menda mu moram pokazati nekaj udarcev na mreži. Se že veselim!" je dodala Ela Nala Milić.

