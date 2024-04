Foto: Instagram Pred petimi dnevi je Tamara Zidanšek nepričakovano sporočila, da ne bo igrala na reprezentančni akciji, kar je bilo za marsikoga veliko presenečenje. Takrat je zapisala, da ji je igranje za reprezentanco čast in privilegij in da se bo ta čas posvetila igranju na pesku ter poskušala doseči olimpijsko normo za igranje na OI v Parizu.

A po njenem zadnjem zapisu sodeč je za to odločitvijo nekaj več. Šestindvajsetletna slovenska teniška igralka se namreč že dlje časa bori z zdravstvenimi težavami, tudi z bakterijsko pljučnico, zato se je odločila, da si bo vzela nekaj dni odmora in potem videla, kdaj bo lahko stopila na igrišče.

Mislila je, da gredo stvari na bolje, a ...

Začelo se je že lani poleti, ko je imela težavo z bolečinami v rami. Te so še vedno prisotne in zaradi tega tudi ni mogla normalno izpeljati pripravljalnega obdobja, kar je bilo zanjo precej naporno.

"Februarja sem zbolela v Indiji, kar me je ponovno porinilo nazaj za nekaj tednov. Vseeno sam se kar hitro uspela pozdraviti in začela izboljševati potrebne stvari. Šlo je na bolje oziroma sem mislila tako. Dejansko nikoli nisem nehala kašljati, kar se je nadaljevalo dva meseca. Pred kratkim sem prišla nazaj iz Bogote in ponovno zbolela. Odšla sem k zdravniku, ki mi je dejal, da imam bakterijsko pljučnico, in mi svetoval, naj si vzamem čas in se pozdravim," je zapisala polfinalistka OP Francije iz leta 2021.

Tamara Zidanšek si je vzela nekaj dni odmora. Foto: www.alesfevzer.com

Videla bo, kdaj bo lahko stopila nazaj na igrišče

Zatem je zapisala, da ni prijetno, ko pridejo stvari, ki te ves čas zavirajo. Zaveda se, da bo trajalo nekaj časa, da se pozdravi in bo spet lahko prišla v formo. "Vzela sem si nekaj dni odmora, da se pozdravim. Potem bom počasi videla, kdaj lahko stopim nazaj na igrišče," je še sporočila nekdaj že 22. igralka sveta.

