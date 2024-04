Prva v boj najmlajša v ekipi

Slovensko žensko teniško reprezentanco v petek in soboto v Bratislavi čaka dvoboj s Slovaško za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Kot prva (ob 15. uri) bo na igrišče stopila Ela Nala Milić, naša najmlajša članica reprezentance, za njo pa še Veronika Erjavec. Poleg omenjenih sta v slovenski ekipi še Pia Lovrič in Nina Potočnik.

Tako za Elo Nalo Milić kot tudi Veroniko Erjavec bo to prvi posamični dvoboj za slovensko reprezentanco, a kapetan Andrej Kraševec zaupa svojim igralkam in stavi na presenečenje proti favoriziranim Slovakinjam. Slovenska reprezentanca je prišla v Bratislavo močno oslabljena, saj sta prihod v reprezentanco odpovedali naši najboljši igralki, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Ela Nala Milić se bo 15. uri pomerila z 68. igralko na svetu Anno Karolino Schmiedlovo, ki je na lestvici skoraj 750 mest višje. Veroniko Erjavec, 203. igralko na svetu, pa čaka 146. Viktorija Hrunčakova. Erjavčeva je s svojo nasprotnico igrala že lani in jo tudi premagala.

Veroniko Erjavec čaka Viktorija Hrunčakova, s katero je lani že igrala. Boljša je bila naša igralka. Foto: Tenis Slovenija

"Forma Hrunčakove je verjetno celo boljša. Poznam jo iz mladinske konkurence, je leto starejša. Lani sva igrali v Mariboru. Prvi niz je sicer dobila s 6:0, nato sem zaigrala bolje in zmagala. Morala se bom boriti za vsako točko. Pričakujem težko tekmo. Upam, da mi uspe prikazati dobro igro. Podlaga je relativno počasna, mogoče bi lahko to bil neki bonus zame. Gre pa za igralko, ki gre od začetka na vso moč. Ves čas bom morala biti osredotočena," je povedala Veronika Erjavec, najboljša igralka v ekipi.

"V Bratislavo smo prišle, da bomo dobro igrale. Da se bomo borile. Osebno rada igram na trdi podlagi, moram pa reči, da je ta nekoliko počasnejša. Se je pa treba vsemu prilagoditi. In to nam je uspelo v zadnjih dneh. Nisem še igrala z njo, a jo vseeno poznam. Trema je, mora biti. A dobra priprava na tekmo lahko pripomore k temu, da prideš na igrišče psihično dobro pripravljen," je pred dvobojem dejala Ela Nala Milić.

V soboto sledjo dve partiji posameznic in igra dvojic. Zmagovalke dvoboja bodo napredovale na finalni turnir v Sevillo, kjer je Slovenija lani novembra igrala v polfinalu, poraženke pa novembra čaka boj za obstanek med svetovno elito pokala BJK.

Bratislava, kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK, Slovaška – Slovenija: - petek, 12. april (začetek 15.00):

Anna Karolina Schmiedlova – Ela Nala Milić

Viktoria Hrunčakova – Veronika Erjavec - sobota, 13. april (začetek 12.00):

Anna Karolina Schmiedlova – Veronika Erjavec

Viktoria Hrunčakova – Ela Nala Milić

Viktoria Hrunčakova/Tereza Mihalikova – Pia Lovrič/Nina Potočnik

