Šestnajstletnica je pokopala še zadnje slovenske upe #video

Slovenska ženska teniška reprezentanca je pričakovano izgubila dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King. Brez najboljših igralk, Kaje Juvan in Tamare Zidanšek, ni bila kos zasedbi Slovaške, ki je do zmage prišla že po prvih treh partijah.

Veronika Erjavec po porazu

Gostiteljicam je zmago v Bratislavi zagotovila najmlajša članica ekipe, 16-letna Renata Jamrichova, sicer prva mladinka na svetu, ki je bila v uvodni sobotni partiji boljša od Veronike Erjavec s 6:2 in 6:0.

"Ni enostavno zastopati svojo državo. Vsi nekako računajo nate." Foto: ITF

Ni bilo enostavno

"Če sem iskrena, ni bi ravno moj dan. Nekako nisem našla načina, da bi suvereno dobivala točke. Nekako vsi vemo, kako je igrati proti mladinkam, ki so lahko sproščene. Njena igra je bilo pravo nasprotje, tistemu, kar je bilo včeraj. Ni bilo nobenih napak. Igrali sva dolge točke, tako da je bilo tudi fizično naporno. Bil je moj slab dan, njen pa verjetno precej dober," je po porazu povedala Veronika Erjavec, ki je priznala, da ni pričakovala takšne igre svoje nasprotnice. "Nisem vedela, kaj naj pričakujem. Je še tako mlada, da težko dobiš veliko podatkov."

Veronika se je prvič v svoji karieri znašla v vlogi prve igralke v reprezentanci. In kako je doživela to vlogo? "Ni enostavno zastopati svojo državo. Vsi nekako računajo nate. Ni najbolj enostavna naloga, ampak na neki ravni se srečaš s tem in jaz mislim, da mi bo to v prihodnje pomagalo za stresne situacije."

Slovaška se je uvrstila na finalni turnir najboljših 12 ekip v pokalu BJK v Sevillo, kjer je Slovenija lani novembra nastopila v polfinalu, izbranke kapetana Andreja Kraševca pa bodo jeseni igrale za obstanek med svetovno elito.

Čeprav si je Slovaška s tretjo točko že zagotovila skupno zmago, bosta ekipi v dvorani Peugeot v Bratislavi odigrali še en dvoboj. Namesto četrtega posamičnega se bosta gledalcem predstavili dvojici.

Že v soboto so upravičile vlogo favoritinj

Slovakinje so že v soboto v Bratislavi upravičile vlogo favoritinj. Anna Karolina Schmiedlova, 689. igralka na svetovni računalniški lestvici, je ugnala skoraj 750 mest nižjeuvrščeno Elo Nalo Milić s 6:4 in 6:3, Viktoria Hrančakova, 146., pa je bila boljša od Veronike Erjavec, 203., s 6:1, 5:7 in 6:3.

Kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK,

Slovaška - Slovenija 3:0 - petek, 12. april (začetek 15.00):

Anna Karolina Schmiedlova : Ela Nala Milić 6:4, 6:3

Viktoria Hrunčakova : Veroniko Erjavec 6:1, 5:7, 6:3 - sobota, 13. april (začetek 12.00):

Renata Jamrichova : Veronika Erjavec 6:2, 6:0

Viktoria Hrunčakova – Ela Nala Milić

Viktoria Hrunčakova/Tereza Mihalikova – Pia Lovrič/Nina Potočnik

