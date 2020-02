Bi se ga moral bati? Đokoviću zagotovo ne bo lahko.

Novak Đoković, sedemkratni zmagovalec OP Avstralije, je edini v zgodovini tega turnirja, ki je tolikokrat zmagal na tem prestižnem turnirju. Dominic Thiem se je do zdaj v Melbournu prebil najdlje do šestnajstine finala.

Foto: Reuters

Avstrijec si bo pogledal zadnje dvoboje

To bo zanju že enajsti medsebojni dvoboj. Statistika bolje kaže srbskemu zvezdniku (6:4), ki bo skušal osvojiti 17. lovoriko na turnirjih za grand slam, s tem pa bi se približal Rogerju Federerju (20) in Rafaelu Nadalu (19). Čeprav je Dominic Thiem zmagal štirikrat v zadnjih petih dvobojih, bo zgodba v Avstraliji povsem nekaj drugega.

"V zadnjem času sem večkrat zmagal kot on, ampak mislim, da to ne šteje nič. Tukaj se on zelo dobro počuti. Že zadnjih nekaj let v Avstraliji igra svoj najboljši tenis. To pričakujem tudi v finalu. Vse, kar lahko naredim, je, da spet igram svoj najboljši tenis in da si pogledam najine zadnje dvoboje …" je pred dvobojem povedal 26-letni Dominic Thiem.

Foto: Gulliver/Getty Images

V primeru zmage bi Novak Đoković postal tretji igralec, ki bi imel vsaj osem zmag na enem turnirju za grand slam. Na prvem mestu je Rafael Nadal, ki jih ima na OP Francije dvanajst, Roger Federer pa jih je v Wimbledonu zbral osem. Drugi nosilec turnirja, ki še nikoli ni izgubil v polfinalu ali finalu OP Avstralije (15-0), se zaveda, da bo igral proti enemu najnevarnejših igralcev na turneji. V primeru zmage bi se Novak znova povzpel na prvo mesto lestvice ATP.

"Dominic je dobil najin zadnji medsebojni dvoboj. Zelo tesno je bilo v Londonu (zaključni turnir, op. p.). Neverjetno je igral proti Rafaelu Nadalu. Gledal sem tisti dvoboj. Zagotovo je eden najboljših igralcev na svetu. Zaslužil si je ta finale. Videti je, da je zelo napredoval na trdi podlagi. Vemo, da njegov stil igre bolj ustreza počasnejši podlagi," je pred dvobojem povedal 32-letni Beograjčan.

Srba v Melbournu spremljata trenerja Marjan Vajda in Goran Ivanišević. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je na igrišču preživel kar šest ur manj

Novak Đoković je bil vse do finala zelo suveren, saj je oddal le en niz. Nole je do finala na igrišču preživel 12 ur in 29 minut, medtem ko je njegov nasprotnik igral kar šest ur več (18 ur in 24 minut). Ne glede na to, je Thiem pripravljen na finale.

"Z vsem adrenalinom in vsem, kar pride zraven, bo vse v redu. Igral sem dva zelo naporna dvoboja proti Rafi in Aleksandru. V nedeljo bo poseben občutek. Odpočil se bom, naredil lažji trening in naredil vse, da bom v nedeljo zvečer 100-odstoten.

Novak Đoković lahko pričakuje veliko podporo srbskih navijačev. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković je še neporažen v letu 2020, potem ko je pred OP Avstralije zmagal vseh šest dvobojev na pokalu ATP. S tem pa je pridobil tudi samozavest. "Zelo sem zadovoljen, kako igram. Mislim, da je pokal ATP zelo dobro vplival name. Veliko ur sem preživel na igrišču. To je bila zelo dobra popotnica za OP Avstralije. Kot kaže, sem od tam prenesel veliko pozitivne energije," je še povedal Đoković.