Besna Španka: po koncu dvoboja ji je povedala svoje #video

"Thank you, I'm sorry" 😬



"That is so unprofessional" 😤



Barbora Krejcikova and Garbine Muguruza have a tense exchange at the net after the Czech wins their #USOpen last-16 encounter following a lengthy medical timeout pic.twitter.com/JopI50J0zi — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2021

Garbine Muguruza, španska teniška igralka, zelo razočarana zapušča letošnji ZDA. A ne zaradi slabe igre, ampak zaradi domnevne nešportne poteze Barbore Krejčikove. Ta je pozneje tudi zmagala in se uvrstila v četrtfinale letošnjega zadnjega turnirja za grand slam. Čehinja je v končnici dvoboja zahtevala medicinsko pomoč in si tudi med točkami jemala nenavadno dolge premore.

Muguruza and team not happy as Krejcikova slowly goes to her towel while she is ready.#USOpen pic.twitter.com/XSMS2wcdzj — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 6, 2021

Vidno so bili razburjeni

Nekdanja prva igralka sveta je bila ob tej potezi nasprotnice precej začudena. V drugem nizu pri izidu 5:6 je Krejčikova vzela medicinsko pomoč. Čehinja je po odmoru dobila sedem točk zapored in se vrnila v igro ter na koncu tudi zmagala dvoboj z izidom 6:3, 7:6 (4). Muguruza in njena ekipa so bili vidno razburjeni, ko si je Čehinja tudi med točkami vzela veliko časa.

"Sami presodite, kaj si mislite o tem"

Ob koncu dvoboja ji je Španka ob koncu dvoboja povedala svoje. "To je bilo tako neprofesionalno," ji je zabrusila Muguruza, ki je tudi pozneje na novinarski konferenci povedala, da ni bila zadovoljna z obnašanjem svoje nasprotnice. "Poglejte, res ne želim govoriti o temu. To je … Sami presodite, kaj si mislite o tem. Mislim, da igralci vemo, kako se je treba obnašati v določenih trenutkih. In da, na koncu nisem bila najbolj vesela," je povedala 27-letna teniška igralka.

Med dvobojem je opozorilo dobila tudi Garbine Muguruza. S tribune ji je nasvete oziroma znake dajala njena trenerka Conchita Martinez, kar je prepovedano.

Foto: Guliverimage

Vrtelo se ji je in ni mogla dihati

Krejčikovi so morali po dvoboju pomagati z igrišča, po dvoboju pa se je odločila, da ne bo imela navadne novinarske konference. V pogovoru za WTA je dejala, da je imela težave z dihanjem in se ji je tudi vrtelo. Kot je dejala, česa takšnega še ni doživela.

"Na koncu sem se res borila in trenutno se zelo slabo počutim. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak nisem mogla dihati. Začelo se mi je vrteti in vse okoli mene se je treslo,"je povedala trenutno deveta igralka sveta.

Krejčikova se bo v četrtfinalu pomerila z Arino Sabalenko, drugo nosilko turnirja.