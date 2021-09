Svitolina v četrtfinale, Klepačeva napredovala v dvojicah

Ukrajinka Elina Svitolina se je po zmagi nad nekdanjo prvo teniško damo na svetu Romunko Simono Halep prebila v četrtfinale turnirja za grand slam v New Yorku. Peta nosilka je slavila s 6:3 in 6:3, za preboj v polfinale pa se bo udarila z zmagovalko nemško-kanadskega obračuna med Angelique Kerber in Leylah Fernandez. Svitolina je največji uspeh na OP ZDA dosegla leta 2019, ko je obstala v polfinalu. V dvojicah je uspešno nastopila Andreja Klepač.

Spremljali bomo tudi dvoboj osme in devete nosilke. Čehinja Barbora Krejčikova se bo pomerila s Španko Garbine Muguruza. Obe sta v letošnjem letu dobili po en medsebojni obračun.

Drugo nosilko Arino Sabalenko čaka srečanje z Elise Mertens, Angelique Kerber pa se bo udarila z igralko, ki je izločila Naomi Osako, Leylah Fernandez.

Klepačeva v dvojicah

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je s soigralko, Hrvatico Darijo Jurak zanesljivo napredovala v osmino finala konkurence dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V drugem krogu sta bili izkušeni Slovenka in Hrvatica boljši od rusko-estonske naveze Darja Kasatkina/Anett Kontaveit s 6:1, 6:2.

Andreja Klepač je z Darijo Jurak napredovala v osmino finala. Foto: Guliverimage

Petintridesetletna Koprčanka in dve leti starejša Hrvatica nista imeli nikakršnih težav s sicer bolj uveljavljenima igralkama med posameznicami.

V prvem nizu sta dvakrat prišli do odvzema servisa, in sicer v drugi ter šesti igri, psihično stabilnost pa sta prikazali tudi ob dveh ubranjenih žogicah za brejk. V drugem nizu je bila zgodba podobna, le da sta do odvzemov servisa Klepačeva in Jurakova prišli v peti in sedmi igri.

Dvoboja je bilo konec po uri in 21 minutah, Slovenka in Hrvatica pa nadaljujeta odlične nastope v zadnjem obdobju na ameriških igriščih s trdo podlago. Slavili sta namreč v San Joseju in izgubili v finalu Cincinnatija.

Za vstop med najboljših osem dvojic bosta v New Yorku igrali proti mladima domačinkama, Coco Gauff in Caty McNally. Letos sta se z Američankama že pomerili v finalu turnirja v Parmi na pesku. Tam sta bili s 6:3, 6:2 boljši Gauffova in McNallyjeva.

OP ZDA, ženske, osmina finala



Današnji dvoboji



Jelina Svitolina (Ukr, 5) : Simona Halep (Rom, 12) 6:3, 6:3

Barbora Krejčikova (Češ, 8) - Garbine Muguruza (Špa, 9)

Angelique Kerber (Nem, 16) - Leylah Fernandez (Kan)

Elise Mertens (Bel, 15) - Arina Sabalenka (Blr, 2)